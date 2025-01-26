Больше не зовите "пішли на каву": рассказываем, как правильно приглашать на посиделки

Перерыв на кофе или чай является прекрасным ритуалом, а в хорошем обществе – ты тем более. Смакуйте ароматный кофе или ароматный чай и приглашайте друзей правильно.

Давно смаковали кофе в хорошем обществе? Наверстайте эту потерю, а 24 Канал расскажет, как грамотно пригласить на украинском на кофе, ссылаясь на тикток Марии Словолюб.

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Как пригласить на кофе на украинском языке

Из-за быстрого ритма жизни уже привыкли пить кофе в спешке или на ходу, в короткий перерыв на работе, или на улице. Но иногда следует позволить себе насладиться кофе в кафе, пригласив друга, коллегу или любимого человека.

Как же пригласить на украинском правильно на посиделки с кофе. Фраза "пішли на каву" – ошибка.

Слово "піти" – глагол в прошедшем времени, а "пішли" указывает на то что уже произошло. Например,"ми вчора пішли на прогулянку і гарно провели час".

Поэтому, если вы хотите кого-то пригласить на кофе, прогулку, закупки, используйте слово – "ходімо".

"Ходімо на каву!"

"Ходімо на закупи"

А еще можно сказать:

"Ходімо на кавування!"

"Покавуймо?"

И запомните, что в украинском языке напиток называется "кава", а не кофе и и тем более не "кохфе".

Цвет или вкус – "кавовий", а не кофейный"

А посуда для кофе – "кавник".

Как правильно пригласить на кофе: смотрите видео

А еще есть такое понятие как сoffee break – кофе-брейк.

Что такое кофе-брейк Это короткий перерыв (15 – 40 мин) во время официальных мероприятий (научная или бизнес-конференция) для легкой трапезы или неформального общения.

Это слово на ресурсе "Словообразование" предлагают заменить на:

"пауза на каву";

"час на каву";

"кавопий";

"кавоспин";

"каво-час" чи "каво-тайм";

"каво-спочин";

"кавування".

Почему бы и нет, интересно, понятно и допустимо!

Кофе-брейк улучшает общение / Freepik

Считается, что во время таких перерывов за чашечкой кофе и за непринужденным разговором, участники мероприятия отлично настраивают на дальнейшую деятельность, правильно перезагружая мозг. Такой перерыв способствует заключению взаимовыгодных договоров, поиску партнеров и другой деловой активности.