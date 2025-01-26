Больше не зовите "пішли на каву": рассказываем, как правильно приглашать на посиделки
Перерыв на кофе или чай является прекрасным ритуалом, а в хорошем обществе – ты тем более. Смакуйте ароматный кофе или ароматный чай и приглашайте друзей правильно.
Давно смаковали кофе в хорошем обществе? Наверстайте эту потерю, а 24 Канал расскажет, как грамотно пригласить на украинском на кофе, ссылаясь на тикток Марии Словолюб.
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Как пригласить на кофе на украинском языке
Из-за быстрого ритма жизни уже привыкли пить кофе в спешке или на ходу, в короткий перерыв на работе, или на улице. Но иногда следует позволить себе насладиться кофе в кафе, пригласив друга, коллегу или любимого человека.
Как же пригласить на украинском правильно на посиделки с кофе. Фраза "пішли на каву" – ошибка.
Слово "піти" – глагол в прошедшем времени, а "пішли" указывает на то что уже произошло. Например,"ми вчора пішли на прогулянку і гарно провели час".
Поэтому, если вы хотите кого-то пригласить на кофе, прогулку, закупки, используйте слово – "ходімо".
- "Ходімо на каву!"
- "Ходімо на закупи"
А еще можно сказать:
- "Ходімо на кавування!"
- "Покавуймо?"
И запомните, что в украинском языке напиток называется "кава", а не кофе и и тем более не "кохфе".
Цвет или вкус – "кавовий", а не кофейный"
А посуда для кофе – "кавник".
Как правильно пригласить на кофе: смотрите видео
А еще есть такое понятие как сoffee break – кофе-брейк.
Что такое кофе-брейкЭто короткий перерыв (15 – 40 мин) во время официальных мероприятий (научная или бизнес-конференция) для легкой трапезы или неформального общения.
Это слово на ресурсе "Словообразование" предлагают заменить на:
- "пауза на каву";
- "час на каву";
- "кавопий";
- "кавоспин";
- "каво-час" чи "каво-тайм";
- "каво-спочин";
- "кавування".
Почему бы и нет, интересно, понятно и допустимо!
Кофе-брейк улучшает общение / Freepik
Считается, что во время таких перерывов за чашечкой кофе и за непринужденным разговором, участники мероприятия отлично настраивают на дальнейшую деятельность, правильно перезагружая мозг. Такой перерыв способствует заключению взаимовыгодных договоров, поиску партнеров и другой деловой активности.