Они "спелись": как сказать это остроумно на украинском и в прямом, и в переносном смысле
Русизм "спелись" можно перевести дословно, а можно употребить как фразеологизм, заменив остроумными и меткими украинскими соответствиями.
В рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно", 24 Канал рассмотрит слово "спелись", ссылаясь на тикток Марии Словолюб.
Смотрите также Кого мы "любим", а кого "любим": выясним тонкости чувств
Как заменить слово "спелись"
Случалось слышать слово "спелись", и речь пойдет не о пении, а о его переносном значении. Так вот этот русизм употребляется в ситуации, когда встретились люди с похожими интересами, предпочтениями, взглядами, манерами или характерами – сразу нашли общий язык.
Но украинцы видели в этой ситуации свою картину, а потому имеют ряд остроумных и метких выражений, ловите:
- "Яке їхало, таке здибало!"
- "Яке дибало, таке надибало!"
- "Одного засолу огірочки."
- "Одним миром мазані."
- "Одного поля ягоди."
- "Обоє рябоє!"
- "Який їхав, таку стрів!"
- "Одного тіста книш."
- "З одного тіста ліплені."
- "Зустрівся Яким – з таким!"
- "Одне одного варте!"
- "З одного сукна ґудзики."
- "Гарна парочка – Семен та Одарочка!"
Метко, необычно и разнообразно – воспользуйтесь одним из этих выражений!
А вот "два сапога – пара" – это русская поговорка, которая не свойственна украинцам, даже в дословном переводе.
А если перевести "спелись" дословно, то на украинский это будет – "зіспівалися". Когда исполнители, певцы хорошо дополняют друг друга в дуэте или хоре.
Как же будет "спелись" на украинском: смотрите видео
Подбирайте, что вам по душе и говорите метко на украинском!