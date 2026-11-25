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Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Анастасия Софиенко в ходе публичной дискуссии, пишет "Укринформ".

На что будут направлены средства в сфере образования в ближайшие годы?

Чиновница заявила, что образование и наука занимают первое место среди приоритетов после оборонного сектора. В частности, акцент делается на укрытиях. Поэтому в госбюджете предусмотрена соответствующая субвенция.

В этом году впервые такая субвенция появилась как для школ, так и для дошкольных учреждений. Это было 6 миллиардов гривен: 5 миллиардов – на школы, 1 миллиард – на дошкольные учреждения. И на следующий год такая программа также пролонгируется– сказала Софиенко.

По ее словам, государство также будет инвестировать в современное образовательное пространство, в частности в рамках реформы "Новая украинская школа", модернизацию мастерских и лабораторий в профтехучилищах и колледжах.

Отдельным направлением, добавила заместитель главы МОН, станет развитие дошкольного образования. В бюджете на 2027 год впервые предусмотрят отдельную программу на создание новых типов дошкольного образования.

Интересно Правительство согласовало проект Государственного бюджета Украины на 2027 год. Образование и наука – среди приоритетов государства. Предварительно общие расходы на образование и науку на следующий год составляют 328,5 миллиарда гривен. Из этой суммы 286,6 миллиарда гривен должны быть направлены на бюджетные программы МОН. Это на 43,4 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году.

Среди других приоритетов – модернизация школьных пищеблоков и продолжение программы бесплатного питания. К слову, с сентября 2026 года горячим питанием охвачены ученики 1–11 классов в школах по всей стране. Эту программу также планируют продлить.

На школьные автобусы в следующем году планируется направить 2 миллиарда гривен – такую же сумму, как и в этом году. Также МОН будет работать над продолжением финансирования мероприятий по обеспечению энергонезависимости учебных заведений. В этом году на соответствующую программу для школ впервые выделили 500 миллионов гривен.

Новым направлением инвестиций станет создание жилых помещений для участников образовательного процесса – пансионов при академических лицеях, а также общежитий для профтехучилищ, колледжей и вузов. Это особенно важно в преддверии расширения реформы старшей профильной школы в сентябре 2027 года, когда часть учащихся будет учиться в лицеях, расположенных за пределами их общин.