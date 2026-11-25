Финансирование образования в Украине / Magnific
В Министерстве образования и науки Украины определили приоритетные направления государственных инвестиций в образование на ближайшие три года. Это будет строительство укрытий, модернизация образовательного пространства, развитие дошкольного образования, обустройство пищеблоков, закупка школьных автобусов и обеспечение энергонезависимости учебных заведений.
Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Анастасия Софиенко в ходе публичной дискуссии, пишет "Укринформ".
На что будут направлены средства в сфере образования в ближайшие годы?
Чиновница заявила, что образование и наука занимают первое место среди приоритетов после оборонного сектора. В частности, акцент делается на укрытиях. Поэтому в госбюджете предусмотрена соответствующая субвенция.
В этом году впервые такая субвенция появилась как для школ, так и для дошкольных учреждений. Это было 6 миллиардов гривен: 5 миллиардов – на школы, 1 миллиард – на дошкольные учреждения. И на следующий год такая программа также пролонгируется
По ее словам, государство также будет инвестировать в современное образовательное пространство, в частности в рамках реформы "Новая украинская школа", модернизацию мастерских и лабораторий в профтехучилищах и колледжах.
Отдельным направлением, добавила заместитель главы МОН, станет развитие дошкольного образования. В бюджете на 2027 год впервые предусмотрят отдельную программу на создание новых типов дошкольного образования.
Интересно Правительство согласовало проект Государственного бюджета Украины на 2027 год. Образование и наука – среди приоритетов государства. Предварительно общие расходы на образование и науку на следующий год составляют 328,5 миллиарда гривен. Из этой суммы 286,6 миллиарда гривен должны быть направлены на бюджетные программы МОН. Это на 43,4 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году.
Среди других приоритетов – модернизация школьных пищеблоков и продолжение программы бесплатного питания. К слову, с сентября 2026 года горячим питанием охвачены ученики 1–11 классов в школах по всей стране. Эту программу также планируют продлить.
На школьные автобусы в следующем году планируется направить 2 миллиарда гривен – такую же сумму, как и в этом году. Также МОН будет работать над продолжением финансирования мероприятий по обеспечению энергонезависимости учебных заведений. В этом году на соответствующую программу для школ впервые выделили 500 миллионов гривен.
Новым направлением инвестиций станет создание жилых помещений для участников образовательного процесса – пансионов при академических лицеях, а также общежитий для профтехучилищ, колледжей и вузов. Это особенно важно в преддверии расширения реформы старшей профильной школы в сентябре 2027 года, когда часть учащихся будет учиться в лицеях, расположенных за пределами их общин.
- Кстати, чего стоит ожидать старшеклассникам, общинам и учителям, как в нашей стране готовятся к запуску реформы старшей профильной школы, какие вызовы стоят на пути, читайте в материале 24 Канала.
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