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Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Анастасія Софієнко під час публічної дискусії, пише Укрінформ.

На що скерують кошти в освіті найближчими роками?

Посадовиця заявила, що освіта і наука посідають перше місце серед пріоритетів після оборонного сектору. Зокрема акцент – на укриттях. Тому є відповідна субвенція у держбюджеті.

У цьому році вперше така субвенція з'явилася і на школи, і на дошкілля. Це було 6 мільярдів гривень: 5 мільярдів – на школи, 1 мільярд – на дошкілля. І на наступний рік така програма також пролонгується– сказала Софієнко.

За її словами, держава також інвестуватиме в сучасний освітній простір, зокрема в межах реформи «Нова українська школа», модернізацію майстерень і лабораторій у профтехах та коледжах.

Окремим напрямом, додала заступниця очільника МОН, стане розвиток дошкілля. У бюджеті на 2027 рік уперше передбачать окрему програму на створення нових типів дошкільної освіти.

Цікаво: Уряд погодив проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. Освіта і наука – серед пріоритетів держави. Попередньо загальні видатки на освіту і науку на наступний рік становлять 328,5 мільярда гривень. З цієї суми 286,6 мільярда гривень мають скерувати на бюджетні програми МОН. Це на 43,4 мільярда гривень більше, ніж торік.

Серед інших пріоритетів – модернізація шкільних харчоблоків і продовження програми безоплатного харчування. До слова, з вересня 2026 року гарячим харчуванням охоплені учні 1–11 класів у школах по всій країні. Цю програму також планують продовжити.

На шкільні автобуси наступного року планують спрямувати 2 мільярди гривень – таку саму суму, як і цьогоріч. Також МОН працюватиме над продовженням фінансування заходів з енергонезалежності закладів освіти. Цьогоріч на відповідну програму для шкіл уперше виділили 500 мільйонів гривень.

Новим напрямом інвестицій стане створення житлових просторів для учасників освітнього процесу – пансіонів при академічних ліцеях, а також гуртожитків для профтехів, коледжів і вишів. Це особливо важливо напередодні масштабування реформи старшої профільної школи у вересні 2027 року, коли частина учнів навчатиметься в ліцеях, розташованих за межами їхніх громад.