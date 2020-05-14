Как студентам сдавать экзамены и защищать дипломные работы во время карантина: объяснение МОН
Скоро у студентов начнется сессия, нужно будет сдавать зачеты и экзамены. А также защищать дипломные работы и сдавать аттестационные экзамены. Делать это придется онлайн.
Министерство образования и науки разработало методические рекомендации учебным заведениям по оцениванию студентов и защите дипломных работ во время карантина, говорится на сайте МОН.
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Что предлагает министерство
Сдавать экзамены и защищать дипломные работы можно будет онлайн. При этом учебные заведения могут самостоятельно выбирать, в какой системе это делать: встроенные системы управления обучением (LMS), электронная почта, мессенджеры (Viber, Telegram и другие), видеоконференции (MS Teams, ZOOM, Google Meet, Skype и другие), форумы, чаты и прочее.
Однако МОН рекомендует заведениям использовать единый инструмент коммуникаций при проведении оценивания и аттестации студентов и закрепить его в собственных нормативных документах.
На что обращают внимание в МОН:
- на важность обеспечения надлежащего контроля, в частности использование авторизованного доступа к коммуникационным инструментам,
- фиксацию времени начала и завершения выполнения студентом задания,
- использование алгоритмов случайного выбора заданий.
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А как насчет защиты квалификационных работ
Защиту квалификационных работ тоже предлагается проводить онлайн. При этом бумажный экземпляр квалификационной работы с собственноручной подписью соискателя может быть выслан по почте заранее экзаменационной комиссии. Если в вузе используется цифровой документооборот – то можно отправить электронный экземпляр, заверенный квалифицированной электронной цифровой подписью.
В МОН отмечают, что присланные методические рекомендации являются лишь перечнем предложений. Поэтому учебные заведения могут использовать "другие сообразные решения по организации дистанционного обучения".