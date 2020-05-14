Як студентам складати іспити та захищати дипломні роботи під час карантину: пояснення МОН

Невдовзі у студентів розпочнеться сесія – слід буде складати заліки та екзамени. А також захищати дипломні роботи та складання атестаційні іспити. Робити це доведеться онлайн.

Міністерство освіти та науки розробило методичні рекомендації навчальним закладам щодо оцінювання студентів та захисту дипломних робіт під час карантину, йдеться на сайті МОН.

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Що пропонує Міністерство

Складати іспити та захищати дипломні роботи можна буде онлайн. При цьому навчальні заклади можуть самостійно обирати в якій системі це робити: вбудовані до системи управління навчанням (LMS), електронну пошту, месенджери (Viber, Telegram та інші), відеоконференції (MS Teams, ZOOM, Google Meet, Skype та інші), форуми, чати тощо

Однак МОН рекомендує закладам використовувати єдиний інструмент комунікацій під час проведення оцінювання та атестації студентів та закріпити його у власних нормативних документах.

На що звертаються увагу в МОН:

на важливість забезпечення належного контролю, зокрема використання авторизованого доступу до комунікаційних інструментів,

фіксацію часу початку та завершення виконання студентом завдання,

використання алгоритмів випадкового вибору завдань.

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А як щодо захисту кваліфікаційних робіт

Захист кваліфікаційних робіт теж пропонується проводити онлайн. При цьому паперовий примірник кваліфікаційної роботи з власноручним підписом здобувача може бути надісланий поштою заздалегідь до екзаменаційної комісії. Якщо у ВНЗ використовується цифровий документообіг – то можна надіслати електронний примірник, засвідчений кваліфікованим електронним цифровим підписом.

В МОН відзначають, що надіслані методичні рекомендації є лише переліком пропозицій. Тож навчальні заклади можуть використовувати "інші слушні рішення з організації дистанційного навчання".