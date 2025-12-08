Сукня или плаття: где здесь ошибка, а где – уточнение в украинском языке

Украинский язык имеет немало синонимов, которые иногда могут казаться русскими или калькой. Но чаще всего они имеют разное происхождение.

Есть ли ошибка в словах "сукня" и "плаття" на украинском языке рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения ресурса "Моя мова".

На украинском правильно – платье или платье?

В гардеробе каждой дамы и барышни есть хотя бы одно платье. А еще – это вещь, которую создают для любого сезона и случая, в частности блестящие и с пайетками к Новому году.

Но на ценниках и в рекламных буклетах мы видим два разных слова – платье и платье, а потому теряемся – где здесь ошибка?

Если вы сомневаетесь, какое слово выбрать, то знайте – оба правильные.

Украинские словари содержат оба определения, но немного отличаются объяснения.

"Плаття" – слово среднего рода, которое в словарях определяется как "женская одежда, верхняя часть которой совмещена с юбкой". Слово происходит от праславянского "плат", им обозначали кусок полотна, из которого шили одежду. Кроме того, "платье" имеет еще и собирательное значение – "одежда" в целом и как белье, то есть нижняя одежда – мужские или женские длинные рубашки.

А вот "сукня" происходит от слова сукно – плотная шерстяная ткань. Сначала так называли одежду, сшитую именно из сукна, а впоследствии значение расширилось на любую женскую одежду, где верх и низ составляют единое целое.

В современном украинском языке оба варианта равнозначны, не считаются устаревшими или стилистически маркированными. Однако употребление "сукня" чаще встречается в литературе и официальных текстах, тогда как "плаття" более распространено в разговорной речи – "треба купити плаття", "гарне плаття на вечірку".

Подобных слов немало, и некоторые из них могут быть действительно россиянизмами или кальками. Поэтому возьмите себе во внимание словарик:

Можно говорить и "магазин", и "крамниця", а также и "рынок", и "ярмарка" – это о местах где можно приобрести красивое платье.

Платье не "идет", а "пасує" или "личить".

К красивым, роскошных платьев лучше надевать каблуки, но можно сказать и "підбори".

А полюбоваться своим отражением вы можете и в "дзеркалі", и в "люстерку".

Украинский язык богат на варианты, и именно эта гибкость делает его живым и красивым. Поэтому не стоит бояться: вы не ошибетесь, выбрав любое из этих слов. Носите платья, чувствуйте себя роскошными и говорите на украинском!