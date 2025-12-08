Сукня чи плаття: де тут помилка, а де – уточнення в українській мові

Українська мова має чимало синонімів, які подекуди можуть видаватися росіянізмами чи калькою. Але найчастіше вони мають різне походження.

Чи є помилка у словах "сукня" та "плаття" українською мовою розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Моя мова".

Українською правильно – сукня чи плаття?

У гардеробі кожної пані та панянки є хоча б одна сукня. А ще – це річ, яку створюють для будь-якого сезону та нагоди, зокрема блискучі та з лелітками до Нового року.

Але на цінниках та у рекламних буклетах ми бачимо два різних слова – сукня і плаття, а тому губимося – де тут помилка?

Якщо ви вагаєтесь, яке слово обрати, то знайте – обидва правильні.

Українські словники містять обидва визначення, але трішки різняться пояснення.

Плаття – слово середнього роду, яке в словниках визначається як "жіночий одяг, верхня частина якого поєднана зі спідницею". Слово походить від праслов'янського "плат", ним позначали шматок полотна, з якого шили одяг. Крім того, "плаття" має ще й збірне значення – "одяг" загалом та як білизну, тобто нижній одяг – чоловічі чи жіночі довгі сорочки.

А от "сукня" походить від слова сукно – щільна вовняна тканина. Спершу так називали одяг, пошитий саме із сукна, а згодом значення розширилося на будь-який жіночий одяг, де верх і низ становлять єдине ціле.

У сучасній українській мові обидва варіанти рівнозначні, не вважаються застарілими чи стилістично маркованими. Проте вживання "сукня" частіше зустрічається в літературі та офіційних текстах, тоді як "плаття" поширеніше в розмовному мовленні – "треба купити плаття", "гарне плаття на вечірку".

Подібних слів чимало, і деякі з них можуть бути і справді росіянізмами чи кальками. А тому візьміть собі до уваги словничок:

Можна казати і крамниця, і магазин, а також і ринок, і ярмарок – це про місця де можна придбати красиву сукню.

Сукня не "іде", а пасує чи личить.

До красивих, розкішних суконь краще надягати підбори, але можна сказати і каблуки.

А помилуватися своїм відображенням ви можете і у дзеркалі, і у люстерку.

Українська мова багата на варіанти, і саме ця гнучкість робить її живою та красивою. Тож не варто боятися: ви не помилитесь, обравши будь-яке з цих слів. Носіть сукні, почувайте себе розкішними і говоріть українською!