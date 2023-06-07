Забудьте это слово: как правильно называть клубнику
В Украине продолжается сезон клубники. И пока вы нравитесь этой ягодой, называйте ее правильно.
И ни в коем случае не употребляйте распространенное суржиковое слово. Как правильно называть рл-украински клубнику, подскажет 24 Канал.
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Как правильно называть клубнику
Украинцы довольно часто говорят, что в июне едят клубнику. Зато это слово суржиково и его надо забыть. Мы ведь едим "полуницю" (укр.). При этом советуем вам "полуницю" з "паляницею" (укр.) не путать!)
Также вы можете услышать, особенно если приезжаете на Запад Украины такое слово как "трускавка". Это интересное слово – диалектизм.
Больше о том, как правильно называть популярные ягоды по-украински и навсегда забыть о суржиковых названиях, которые вы можете употреблять, читайте в подборке 24 Канала "Забудьте о клубниках и земляниках: как правильно называть ягоды на украинском".