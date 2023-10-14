В Украине нет пиарщиков и рабочих: как не ошибаться в названиях популярных профессий

Украинцы довольно часто могут употреблять суржиковые слова. В частности, наименуя представителей разных профессий.

К тому же, отдельные названия могут даже прозвучать оскорбительно. Так что 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" расскажет, как правильно называть представителей популярных профессий

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Как правильно на украинском называть профессии

В сорок шестой подборке рассказываем, какие суржиковые названия забыть, наименуя представителей популярных профессий. Также подскажем, как правильно образовывать отдельные феминитивы для обозначения специальности. И подскажем, как не оскорбить человека названием его профессии.

Предлагаем еще одну подборку, которая поможет вам правильно называть представителей разных профессий.

піарщик – піарник;

трєнєр – тренер;

пожарник – пожежник;

робочий – робітник;

парихмахер – перукар;

теле-, радіоведущий – теле-, радіоведучий;

Отметим, что в свое время доктор филологических наук Александр Пономарев говорил, что слово "ведучий" (укр.) относится к активным причастиям настоящего времени, которые не свойственны современному украинскому языку. Так что он считал, что вместо "ведучий" можно говорить "відник" (укр.) – "той, що веде програму" (укр.). Тем не менее, пока это слово кажется несколько необычным.

уборщиця – прибиральниця;

мастєр – майстер;

почтальйон – листоноша, поштар;

секретарша – секретарка;

продавщиця – продавчиня.

Как правильно называть профессию женщину-мэра и женщину-посла

Несколько лет назад Минэкономики официально ввело названия профессий в феминитивах в документы.

Часто украинцы не знают, как правильно создать феминитивы на обозначение должностей мэра и посла.

Доктор филологических наук Александр Пономарев в свое время советовал: не стоит женщину-посла называть "посолкою й послинею" (укр.). Лучше сказать "пані посол" (укр.).

Кстати, будьте осторожны и со словом "пілотка" (укр.). "Пілотка" – это головной убор. Женщину-пилота надо называть "пілотесою" (укр.).

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Иногда мы можем услышать такие слова как "директорша, лікарша, генеральша" (укр.).

Известный языковед Александр Авраменко подчеркнул: это феминитивы с оттенком пренебрежения.

Он заметил: суффикс -ш- обозначает не профессию. Для обозначения профессии или должности нужно использовать суффикс -к(а): "директорка, лікарка, генералка" (укр.).