Не "кто крайний" и "покупайте": как правильно на украинском говорить о торговле

Суржик уже успел проникнуть во все сферы нашей жизни. При этом может существенно портить речь и "искажать" рассказ говорящих.

Поэтому 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" помогает выявлять и "обезвреживать" суржик. На этот раз подскажем, где он "спрятался" в теме торговли.

Когда День торговли?

9 мая в этом году отмечают Всемирный день справедливой торговли. Этот день приходится ежегодно на вторую субботу мая. Его начали, в частности, с целью поддержки малых производителей.

Этот день также напоминает о вызовах и трудностях, с которыми постоянно сталкиваются предприниматели и производители продукции. Они вынуждены адаптироваться к новым условиям и создавать новые модели взаимодействия с покупателями.

Заметим при этом, что День работников торговли в нашем государстве ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля.

Как на украинском рассказать о торговле?

У сто двадцать второй подборке подскажем, какие слова на тему торговли вы можете употреблять неправильно. Также поможем их исправить.

Магазин відкритий – магазин відчинений;

закритий – зачинений;

відчинять з обіду – відчинять після обіду;

у продажі – у продажу;

Известный украинский языковед Александр Пономарив писал, что слово "продажа" не имеет множественного числа. Поэтому правильно говорить так: директор із продажу, а не "директор із продажів".

Купля-продажа – купівля-продаж;

заказати – замовити;

Интересно! В украинском языке есть слово "заказати", но не для обозначения заказа. Основное его значение такое: не позволять делать что-либо; запрещать.

Продавщиця – продавчиня;

очередь – черга;

хто крайній – хто останній;

Редактор Ольга Мороз пишет: спросить "хто крайній у черзі?" – неправильно. Надо спросить "хто останній у черзі?". Так:

последний – тот, что заканчивает ряд предметов, явлений, действий;

крайний – тот, что с краю.

По ее словам, "крайний" вместо "последний" чаще всего употребляют в армии, потому что избегают слова "последний" из-за суеверий.

"Ярмарка" или "ярмарок"?

У Словаре украинского языка есть слово "ярмарок" – это торг, который устраивают регулярно, в определенное время года и в определенном месте для продажи и покупки товаров. Оно имеет немецкое происхождение.

Зато слово "ярмарка" есть в русском языке. Поэтому стоит отдавать предпочтение нашему "ярмарку".

"Купувати" или "купляти"?

Купляти – купувати;

Заметим, что довольно распространенной ошибкой является употребление слова "купляти". Правильно говорить "купувати".

розщитатися – розрахуватися;

виручка – виторг;

купити в розсрочку – купити на виплат;

оптом – гуртом;

оптовий магазин – гуртівня;

наложенный платеж – післяплата;

в розницю – уроздріб;

Ресурс Mova.in.ua отмечает, что слова "оптом" и "в розницу" – русинизмы. Поэтому их употреблять не стоит.

"Личить" или"пасує"?

Вам йде – вам пасує чи личить;

Профессор Пономарив отмечал, что в нашем языке есть и "личить", или "пасує". При этом уточнил:

пасувати – быть приемлемым, годиться, соответствовать;

– быть приемлемым, годиться, соответствовать; личити имеет два значения: первое – то же, что и у слова пасовать; второе – соответствовать установленным правилам, обычаям.

Подходит или подходит? Фото Magnific

по розміру – за розміром;

мєлоч – дрібні гроші;

скільки стОїть – скільки коштує;

звєсити – зважити;

на вєсах – на вагах;

грам – грамів;

три кілограма – три кілограми;

Обратите внимание! При числительных два (две), три, четыре в именительном и винительном падежах употребляются существительные в форме именительного падежа множественного числа.

Кульок, пакет или сумка-кравчучка?

Кульок – пакет;

Слово "кульок" также является интересным в украинском языке. Его можно найти в словарях, но языковеды не советуют его употреблять для обозначения тары. Причина – заимствование из русского языка. Можно вместо этого говорить так:

пакет;

торба;

пакетик;

торбинка;

мішок;

мішечок.

Языковеды при этом говорят, что разграничение значений понятий "пакет" как бумажный мешок и "кулек" является искусственным.

Интересно В Академическом толковом словаре є слово "кулек" как синоним к "кулик".

Сумка-кравчучка – сумка-візок;

До сих пор в Украине можно увидеть, как пожилые люди ходят на рынок с сумками-тележками. В народе их называют "кравчучками".

Кравчу́чка – распространенное в Украине разговорное название тележки для ручной перевозки грузов, сделанной в виде L-образной металлической рамы с двумя колесами.

Эти сумки стали творением авиатора Алексея Сергеева. Сумка была очень популярной в 1990-х годах. Тележку назвали в честь первого президента Украины, при правлении которого украинцы жили тяжело. Это слово стало едва ли не главным неологизмом независимой Украины, пишет "Локальная история".



Сумка-тележка ("кравчучка") Фото: Prom

Как правильно на украинском говорить о транспорте?

Языковые извращения можно услышать и на тему транспорта. В частности, не стоит говорить так:

остановка – зупинка;

общественний транспорт – громадський транспорт тощо.

А вот слово "шофер" может показаться суржиковым. Однако это не так. Слова "водитель" и "шофЕр" – равнозначны. Но "водитель" имеет древнее происхождение и более широкое значение в современном украинском языке.