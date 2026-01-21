Тривога или тревога: как правильно на украинском звучит сигнал об опасности

В Украине во время войны часто раздаются воздушные тревоги. Они являются сигналом об опасности.

В частности, предупреждением об атаке врага. Какое еще значение имеет это слово и как правильно пишется, подсказывает Словарь украинского языка.

Тревога или тревога – как правильно?

В словаре находим слово "тривога" – именно так стоит его писать, если вы сомневались, – через "и".

В общем в словарях подают следующие значения этого слова:

Беспокойство, смущение, вызванные каким-то опасением, страхом перед чем-то, предчувствием неприятного, опасного.

Пример: "Раиса все поглядывала туда [на небо], с тревогой думая, убегут ли они от бури" (Коцюбинский).

Волнение, переживания, нарушающие душевный покой (преимущественно во множественном числе).

Пример: "Вырастешь ты, сын, отправишься в дорогу, Вырастут с тобой уснувшие тревоги" (Симоненко).

Жизненные (земные, человеческие) тревоги – заботы, хлопоты, волнения, сопровождающие жизнь человека.

Пример: "Село мое, покоя мой любимый, Далекий от тревог земных!" (Зеров).

2. Суета, суматоха, переполох.

Пример: "Закипела по Вкраїні Страшенна тривога, Як на шляхту піднялася Сірома убога" (П. Кулиш).

3. Состояние, требующее активных действий; угроза, опасность.

Пример: "Митинг продолжается. Но вдруг – тревога! Рабочие посты возле Арсенала видят: приближаются к Арсеналу военные части" (Довженко).

Бить (сбить, забить, ударить, снять, поднять и т.п.) тревогу означает:

а) извещать условным сигналом об опасности, угрожающем состоянии, о несчастье где-либо.

б) осознавая угрозу чего-либо, призывать к определенным действиям, к принятию определенных мер.

в) нарушать чей-то покой, привычное состояние; причинять хлопоты, беспокоить.

