Почему в украинском языке нет слов "сапоги" и "ботинки" и какие существуют исконные соответствия, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".

Как по-русски называть "ботинки"?

Каждый сезон мы меняем свою обувь в зависимости от погодных условий: температуры воздуха, влажности, а еще – модных тенденций. Именно от них зависит дизайн, высота каблуков и голенищ, и каждая из моделей имеет свое название, например мокасины и соответствующее происхождение.

Для зимы тоже есть своя обувь со своими названиями, которые иногда ошибочно называют на русский манер, забывая о собственных названиях.

Среди таких ошибок – "ботинки". Само слово заимствовано из французского языка – bottine, которое происходит от botte – сапог. Попало оно в наш язык через посредничество русского.

Так называют вид невысокой обуви с голенищами, которые закрывают щиколотку или доходят до начала икры из кожи и прочных тканей. Они могут быть со шнуровками, молнией и даже на пуговицах.

Интересно, что слово зафиксировано в словарях, и встречается в литературе в варианте – "ботинок" и "ботінок": "Швидким рухом зняв [Гейко] ботинки. (Дмитро Ткач)".

Впрочем, существует и исконно украинское название – "черевики". Это слово праславянского происхождения, и получило название из материала которого изготавливали обувь, а именно из тонкой кожи, снятой с брюха животного.

А вот словом "башмачки" называли только женскую остроносую обувь на каблуках и оно зафиксировано в украинском фольклоре.

А вот разновидность – "полуботинки", нечто среднее между туфлями и ботинками, более легкий вариант для осени или весны, следует называть "напівчеревики".

Есть и еще одно название для ярко окрашенных женских сапожек из кожи – "сап'янці" или "саф'янці": "Осінь ступає в червоних сап’янцях, заквітчана у соняшники і китиці винограду" (Ирина Вильде).

Что такое "сап'янці"?

Это старинная украинская праздничная женская обувь, изготовленное из мягкой, тонкой и ярко окрашенной кожи сафьяна (красного, желтого, зеленого цветов), которое украшали орнаментом, имело задранные носки и высокие каблуки и было символом достатка и традиций. Так могут называть и сапоги, и ботинки.

Такие "черевики-сап'янці" и сегодня в моде. Поэтому смело можете выбросить слово "ботинки" для обозначения такой обуви.

Как правильно называть "сапоги"?

И еще одна ошибка в названии обуви – "сапоги" или "сапожки". Так называют осеннюю или зимнюю обувь с высоким голенищем, которое закрывает голень.

Для украинского языка характерно название – "чоботи" или "чобітки".

О происхождении названия есть два предположения:

заимствовано из тюркских языков;

или добавление приставки "чо-" к слову "боты" (в смысле "ботинки").

И конечно есть еще несколько названий, они могут обозначать как определенную модель, так и название вместо сапога:

ботфорти

каракати

конду́ри

сап'янці

сап'янчата

чи́жми

чижмаки

чобо́тя

чоботи́ни

чоботиськи

чоботята

чобітки

чобіточки.

А для старых, ношеных сапог тоже есть свои названия – чалапуты и шкарбаны. И, вероятно, это тоже не полный список всех названий.

Обратите внимание! Если вы ищете в словарях соответствия к россиянизмам, то обратите внимание на год издания словаря. Потому что, советские издания, но не все, могли содержать как русский, так и украинский варианты, как – то же самое. К примеру, Словарь украинского языка в 11 томах для слов "сапог" и "ботинок" содержит пометку – "росіянізм, суржикове".

И сегодня лингвисты отмечают: "сапоги" и "ботинки" – это кальки с русского, которые вытесняют исконно украинские слова. Правильное употребление – "чоботи" и "черевики". В статьях языковых консультантов отмечается, что "зимние сапожки" – суржик, а правильно говорить "зимові чоботи". Поэтому в следующий раз, когда кто-то скажет "сапоги" или "ботинки", улыбнитесь и поправьте. Говорите на украинском!