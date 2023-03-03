В школах Украины могут ввести двуязычное обучение
В школах Украины могут ввести преподавание предметов на двух языках – украинском и английском. Однако такое новшество будет касаться только профильных предметов в старшей школе.
Когда ожидать такого новшества, пока неизвестно. Детали рассказал гендиректор директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования МОН Украины Олег Ересько в эфире "Утро дома".
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В школах Украины могут ввести двуязычное обучение
Он напомнил, что в 2022 году в Украине презентовали программу "Образование 4:0. Украинский рассвет". В ней предусмотрена реализация различных реформ. Среди них есть введение билингвальной (двуязычной) системы обучения.
Ересько при этом отметил, что в нашем государстве есть немало учебных заведений, которым посещают дети, имеющие способности к изучению иностранных языков. Так что в этих школах практикуют раннее изучение языков.
Мы же планируем, что со временем в старшей школе профильный предмет обязательно будут преподавать на двух языках – украинском и английском,
– заявил чиновник.
Ересько объяснил тем, что сейчас все лучшие учебные материалы разработаны именно на английском языке.Подтянуть украинский или овладеть иностранным? "Оптима" отзовется на любой запрос! Ведущие учителя страны, авторский подход и использование интерактивных платформ помогут прокачать выбранный язык в кратчайшие сроки.
Также добавил, что МОН пока не планирует в целом отменять экзамены в 4 и 9 классах.
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Будут ли ГИА сдавать ученики в 2023 году
- В Украине во время военного положения отменили прохождение учениками государственной итоговой аттестации.
- Приказ МОН об отмене ГИА в 4-х и 9-х классах в 2023 году вступил в силу 13 февраля.
- Он стремится сохранить жизнь и здоровье учеников в условиях военного положения.
- К слову, недавно правительство предлагало ВРУ отменить ГИА в 2023 году.
- В 2022 году из-за войны в Украине школьники также не составляли государственную итоговую аттестацию. В частности, речь идет об учениках 4 и 9 классов.
- 11-классники сдавали ВНО в форме национального мультипредметного теста (НМТ) и по его результатам поступали в вузы.
- В 2023 году 11-классники также будут сдавать НМТ.