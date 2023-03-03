Когда ожидать такого новшества, пока неизвестно. Детали рассказал гендиректор директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования МОН Украины Олег Ересько в эфире "Утро дома".

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В школах Украины могут ввести двуязычное обучение

Он напомнил, что в 2022 году в Украине презентовали программу "Образование 4:0. Украинский рассвет". В ней предусмотрена реализация различных реформ. Среди них есть введение билингвальной (двуязычной) системы обучения.

Ересько при этом отметил, что в нашем государстве есть немало учебных заведений, которым посещают дети, имеющие способности к изучению иностранных языков. Так что в этих школах практикуют раннее изучение языков.

Мы же планируем, что со временем в старшей школе профильный предмет обязательно будут преподавать на двух языках – украинском и английском,

– заявил чиновник.

Ересько объяснил тем, что сейчас все лучшие учебные материалы разработаны именно на английском языке.

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Также добавил, что МОН пока не планирует в целом отменять экзамены в 4 и 9 классах.

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