Вероятно, украинские дети с 1 сентября таки пойдут в школу, впрочем, – не все. Украину поделят на зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Образовательный процесс в школах запретят только в "красной зоне" - регионе, где активно распространяется коронавирусная инфекция. Пока же в правительстве работают над 3 сценариями учебного года.

Их обсуждали главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет вместе с парламентским Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций. Об этом говорится на фейсбук-странице Комитета Рады.

К теме Как будет происходить обучение в школах в условиях пандемии

Три сценария начала учебного года в Украине:

Низкий уровень заболеваемости – посещение учебных заведений в обычном режиме. Высокий уровень заболеваемости – образовательный процесс проходит полностью дистанционно. Средний уровень заболеваемости – образовательный процесс проходит в смешанной форме – дистанционно и в учебных заведениях, с дистанцированием и мерами гигиены.

Сейчас считается, что наиболее вероятным в Украине является именно третий сценарий. Согласно ему, Украину и собираются разделить на так называемые зоны – по уровню поражения регионов COVID-19.

В то же время, для школ, где все же будет происходить обучение, правительство готовит рекомендации по организации образовательного процесса.

Рекомендации по работе образовательных учреждений с 1 сентября:

В приоритете – соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты (при определенных условиях);

Отмена массовых мероприятий и экскурсий;

Проведение собраний педколлективов в дистанционной форме;

Предотвращение скопления большого количества людей;

Разграничение потоков школьников, в зависимости от их возраста;

Рекомендовано проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе и применение комбинированного обучения;

Лицам из группы риска (с хроническими, легочными, расстройствами иммунной системы, заболеваниями сахарным диабетом и т. д.) будет рекомендовано продолжить форму образования, которая максимально соответствует потребностям их защиты: экстернатная форма или дистанционное обучение;

Актуально Как будут работать медпункты в школах в условиях пандемии: ответ Минздрава

Полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет, поскольку признана неприемлемой;

На карантин учебные заведения будут закрывать на 14 или 7 дней (решение еще не принято);

Учителя не будут еженедельно делать тесты;

Иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться.

Заметим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал о том, что детям и учителям, которые с 1 сентября пойдут в школу, будут измерять температуру, а учебные заведения обеспечат антисептиками. Правда, в подробности будущего учебного года он не вникал.

Обратите внимание! Минобразования и Минздрав продолжает разработку правил и рекомендаций по образовательному процессу в Украине в условиях пандемии коронавируса. Более подробные наработки правительства собираются представить во время следующего заседания Кабмина.