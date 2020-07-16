Обучение в школе во время пандемии: в Украине готовят три сценария
Вероятно, украинские дети с 1 сентября таки пойдут в школу, впрочем, – не все. Украину поделят на зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Образовательный процесс в школах запретят только в "красной зоне" - регионе, где активно распространяется коронавирусная инфекция. Пока же в правительстве работают над 3 сценариями учебного года.
Их обсуждали главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет вместе с парламентским Комитетом по вопросам образования, науки и инноваций. Об этом говорится на фейсбук-странице Комитета Рады.
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Три сценария начала учебного года в Украине:
- Низкий уровень заболеваемости – посещение учебных заведений в обычном режиме.
- Высокий уровень заболеваемости – образовательный процесс проходит полностью дистанционно.
- Средний уровень заболеваемости – образовательный процесс проходит в смешанной форме – дистанционно и в учебных заведениях, с дистанцированием и мерами гигиены.
Сейчас считается, что наиболее вероятным в Украине является именно третий сценарий. Согласно ему, Украину и собираются разделить на так называемые зоны – по уровню поражения регионов COVID-19.
В то же время, для школ, где все же будет происходить обучение, правительство готовит рекомендации по организации образовательного процесса.
Рекомендации по работе образовательных учреждений с 1 сентября:
- В приоритете – соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты (при определенных условиях);
- Отмена массовых мероприятий и экскурсий;
- Проведение собраний педколлективов в дистанционной форме;
- Предотвращение скопления большого количества людей;
- Разграничение потоков школьников, в зависимости от их возраста;
- Рекомендовано проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе и применение комбинированного обучения;
- Лицам из группы риска (с хроническими, легочными, расстройствами иммунной системы, заболеваниями сахарным диабетом и т. д.) будет рекомендовано продолжить форму образования, которая максимально соответствует потребностям их защиты: экстернатная форма или дистанционное обучение;
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- Полностью дистанционная форма обучения для начальной школы применяться не будет, поскольку признана неприемлемой;
- На карантин учебные заведения будут закрывать на 14 или 7 дней (решение еще не принято);
- Учителя не будут еженедельно делать тесты;
- Иностранные студенты смогут приехать в Украину и учиться.
Заметим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал о том, что детям и учителям, которые с 1 сентября пойдут в школу, будут измерять температуру, а учебные заведения обеспечат антисептиками. Правда, в подробности будущего учебного года он не вникал.