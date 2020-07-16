Ймовірно, українські діти з 1 вересня таки підуть до школи, втім, – не всі. Україну поділять на зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону". Освітній процес у школах заборонять лише у "червоній зоні" – регіоні, де активно поширюється коронавірусна інфекція. Наразі ж в уряді працюють над 3 сценаріями навчального року.

Їх обговорювали головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет разом із парламентським Комітетом з питань освіти, науки та інновацій. Про це мовиться на фейсбук-сторінці Комітету Ради.

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Три сценарії початку навчального року в Україні:

Низький рівень захворюваності – відвідування закладів освіти у звичайному режимі. Високий рівень захворюваності – освітній процес проходить повністю дистанційно. Середній рівень захворюваності – освітній процес проходить у змішаній формі – дистанційно та в закладах освіти, з дистанціюванням та заходами гігієни.

Наразі вважається, що найбільш вірогідним в Україні є саме третій сценарій. Згідно з ним, Україну й збираються поділити на так звані зони – за рівнем ураження регіонів COVID-19.

Водночас, для шкіл, де все ж відбуватиметься навчання, уряд готує рекомендації щодо організації освітнього процесу.

Рекомендації щодо роботи освітніх закладів з 1 вересня:

У пріоритеті – дотримання соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту (за певних умов);

Скасування масових заходів і екскурсій;

Проведення зборів педколективів у дистанційній формі;

Запобігання скупчення великої кількості людей;

Розмежування потоків школярів, в залежності від їх віку;

Рекомендоване проведення окремих видів занять на свіжому повітрі та застосування комбінованого навчання;

Особам з групи ризику (з хронічними, легеневими, розладами імунної системи, захворюванням на цукровий діабет, тощо) буде рекомендовано продовжити форму освіти, що максимально відповідає потребам їх захисту: екстернатна форма чи дистанційне навчання;

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Повністю дистанційна форма навчання для молодшої школи застосовуватися не буде, оскільки визнана неприйнятною;

На карантин навчальні заклади закриватимуть на 14 або 7 днів (рішення ще не ухвалене);

Вчителям не будуть щотижня робити тести;

Іноземні студенти зможуть приїхати в Україну та навчатися.

Зауважимо, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповідав про те, що дітям та вчителям, які з 1 вересня підуть до школи, будуть вимірювати температуру, а навчальні заклади забезпечать антисептиками. Щоправда, у подробиці майбутнього навчального року він не вдавався.

Зверніть увагу! Міносвіти та МОЗ продовжує розробку правил та рекомендацій щодо освітнього процесу в Україні в умовах пандемії коронавірусу. Більш детальні напрацювання урядовці збираються презентувати під час наступного засідання Кабміну.