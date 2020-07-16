Навчання у школі під час пандемії: в Україні готують три сценарії
Ймовірно, українські діти з 1 вересня таки підуть до школи, втім, – не всі. Україну поділять на зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону". Освітній процес у школах заборонять лише у "червоній зоні" – регіоні, де активно поширюється коронавірусна інфекція. Наразі ж в уряді працюють над 3 сценаріями навчального року.
Їх обговорювали головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, виконувач обов’язків міністра освіти Сергій Шкарлет разом із парламентським Комітетом з питань освіти, науки та інновацій. Про це мовиться на фейсбук-сторінці Комітету Ради.
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Три сценарії початку навчального року в Україні:
- Низький рівень захворюваності – відвідування закладів освіти у звичайному режимі.
- Високий рівень захворюваності – освітній процес проходить повністю дистанційно.
- Середній рівень захворюваності – освітній процес проходить у змішаній формі – дистанційно та в закладах освіти, з дистанціюванням та заходами гігієни.
Наразі вважається, що найбільш вірогідним в Україні є саме третій сценарій. Згідно з ним, Україну й збираються поділити на так звані зони – за рівнем ураження регіонів COVID-19.
Водночас, для шкіл, де все ж відбуватиметься навчання, уряд готує рекомендації щодо організації освітнього процесу.
Рекомендації щодо роботи освітніх закладів з 1 вересня:
- У пріоритеті – дотримання соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту (за певних умов);
- Скасування масових заходів і екскурсій;
- Проведення зборів педколективів у дистанційній формі;
- Запобігання скупчення великої кількості людей;
- Розмежування потоків школярів, в залежності від їх віку;
- Рекомендоване проведення окремих видів занять на свіжому повітрі та застосування комбінованого навчання;
- Особам з групи ризику (з хронічними, легеневими, розладами імунної системи, захворюванням на цукровий діабет, тощо) буде рекомендовано продовжити форму освіти, що максимально відповідає потребам їх захисту: екстернатна форма чи дистанційне навчання;
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- Повністю дистанційна форма навчання для молодшої школи застосовуватися не буде, оскільки визнана неприйнятною;
- На карантин навчальні заклади закриватимуть на 14 або 7 днів (рішення ще не ухвалене);
- Вчителям не будуть щотижня робити тести;
- Іноземні студенти зможуть приїхати в Україну та навчатися.
Зауважимо, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповідав про те, що дітям та вчителям, які з 1 вересня підуть до школи, будуть вимірювати температуру, а навчальні заклади забезпечать антисептиками. Щоправда, у подробиці майбутнього навчального року він не вдавався.