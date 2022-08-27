Как пойдут украинские дети в школу за границей и что об этом нужно знать

С началом российского вторжения многие украинцы оказались за границей. По разным оценкам, сейчас за пределами Украины находятся более 2 миллионов детей. В скором времени для них должен начаться новый учебный год.

Об особенностях школьного обучения за границей в этом году читайте в материале сайта 24 канала.

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Учатся все

Если посещать детский сад в странах ЕС можно по желанию, то обучение в школе обязательно и бесплатно (платить придется только за канцелярию, питание и экскурсии). Кое-где придется заплатить и за учебники, однако, в Минобразования обещают, что украинские дети смогут получить бесплатно электронные версии иностранных учебников.

Когда начинается обучение

Начало учебного года только 1 сентября и никак иначе – это советская традиция, в мире такого нет, а потому в разных государствах начало обучения приходится на разное время, более того, в некоторых регионах одной страны это тоже могут быть разные даты, однако, это, в основном – сентябрь.

Важно Бесплатные учебники, канцелярия и прочее: какие страны обеспечивают школьников из Украины

Так, в Польше учебный год стартует в начале сентября, в Португалии – в середине сентября. При этом обучение в вузах, как правило, начинается в конце месяца или вообще в октябре.

Как записаться в школу

Все украинские беженцы должны получить официальный статус и зарегистрироваться. После этого их дети получают право на обучение в местных школах.

Документы для оформления в школу могут отличаться в разных странах или регионах, но в основном это:

удостоверение личности (загранпаспорт);

официальное пребывание;

заявление от родителей.

До 2022 года необходим также был сертификат знания языка на уровне B1, однако сейчас эти требования кое-где сняли, но язык точно придется учить.

Что с языком

Преподавание в школах происходит на языке той страны, где вы находитесь. Это вполне логично и понятно всем, кроме, пожалуй, россиян.

Чтобы преодолеть языковой барьер – еще весной и летом при учебных заведениях были организованы многочисленные курсы по изучению языков. Учить язык можно и в течение года в специальных языковых классах, например, в Германии и Австрии.

Украинские классы

Также во многих странах Европы были созданы украинские классы (например, в Чехии украинский класс открывают при местной школе, если набирается минимум 15 детей из Украины). В этих классах предметы будут преподавать украинские учителя (из-за войны многие украинские педагоги также оказались за границей).

Многие страны очень лояльны к украинцам и пытаются создать для детей все условия:

В Литве можно выбрать украинский как второй язык изучения.

В Латвии обучение с 1-го по 6-й класс проводится наполовину языком национального меньшинства (можно выбрать украинский), а наполовину – на латышском.

В Болгарии на платформе для дистанционного обучения есть доступ к украинским школьным учебникам.

Украинские школы

В некоторых странах Европы украинские школы были еще до большого вторжения россиян. К примеру, в Польше и Румынии украинские школы функционируют много лет.

Их примеру следуют другие государства – некоторые финансируют благотворительные организации или небезразличные к беде украинцев граждане, а некоторые школы самоорганизовались усилиями местных украинских общин.

Так, в Париже и Вильнюсе открыли украинские школы для детей 6 – 18 лет. В Нидерландах организовали школу для детей 5 – 11 классов, там учится около 100 человек.

В большинстве стран Европы действуют факультативные украинские школы или воскресные украинские школы. Они работают по украинской образовательной программе.

Эти проекты создавались еще до войны украинской диаспорой и преследовали цель не "покрыть всю программу", а сохранять и лелеять украинскую идентичность. Впрочем, учитывая войну, некоторые школы перестроили свою работу, так, украинские факультативные школы в Греции проводят уроки трижды в неделю.

Но далеко не все украинские школы за границей будут способны физически удовлетворить потребности всех беженцев. Напомним, речь идет о минимум 2 миллионах школьников.

Дистанционное образование

80% детей, оказавшихся за границей после 24 февраля 2022 года, планируют обучаться по украинским программам.

Большинство украинских беженцев планируют вернуться домой после того, как опасность исчезнет. Поэтому многие дети будут учиться по украинским образовательным стандартам. Не секрет, что в разных государствах школьные программы могут кардинально отличаться, например, в украинской школе делают акцент собственно на "чистое" знание, а во многих европейских школах – на социальные навыки и так называемые soft skills.

Чтобы избежать "разрыва", украинским детям придется учиться дистанционно. Если в стране временного пребывания дистанционное обучение в украинской школе "засчитывается" и избавляет от необходимости посещения местных учебных заведений, тогда ответственность за учебный процесс ляжет на родителей и опекунов.

Пока практически все украинские школы вводят смешанную систему и присоединиться к ней можно всем желающим, независимо от того, где школьники находятся – в Николаеве, Черновцах, Коломые или Лиссабоне. Таким образом ваши дети могут учиться в родной школе наравне с одноклассниками.

Также вы можете выбрать любую другую украинскую школу по желанию. Ученика обязаны принять в любое среднее учебное заведение, где есть дистанционное обучение. Место регистрации в Украине и наполненность классов не оказывают на это никакого влияния; в условиях войны достаточно скана или фотокопии заявления родителей школьника как минимум.

Как избежать двойной нагрузки для детей

Если местная школа обязательна (как в Польше), родителям придется подумать, как избежать лишних нагрузок для ребенка.

Как вариант – обучение на экстернате, например, в Международной украинской школе (МУШ). Учиться в МУШ придется самостоятельно – будут только онлайн-консультации и проверочные работы.

Также родителям стоит подумать об онлайн-курсах (среди них много бесплатных), вечерних дистанционных школах или школах выходного дня.

Другой вариант – бюрократический. Украинское Минобразования проводит переговоры с европейскими коллегами о взаимозачислении части предметов, что позволило бы сосредоточиться дистанционно только на таких предметах как украинский язык и литература, история Украины, правоведение, ведь их в условной Бельгии преподавать не будут, в отличие от интегралов и химии.

В любом случае, украинским беженцам следует не терять связь с "большой землей" и следить за официальной информацией.

Каким будет новый учебный год в Украине – смотрите видео: