"Учебный год для области – рекордный": сколько учеников вернули на очное обучение на Запорожье

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Сколько учеников в Запорожской области учатся очно

Федоров также назвал еще несколько фактов, которые сделали этот учебный год в области рекордным:

впервые в Украине построили 8 подземных школ;

до начала нового учебного года будет еще 5 – 7, а до конца – 17.

Это – инвестиция в безопасность, в образование, в то, что Запорожье – живет,

– акцентировал чиновник.

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Сколько выпускников школ есть в Запорожье

Ф️едоров также отметил, что в этом году в области – 19 тысяч выпускников.

Из них более 12 тысяч – девятиклассники, более 7 тысяч – выпускники 11 классов. Каждый из них прошел свой путь под звуки тревог, но не потерял главного – желание учиться, мечтать и идти дальше,

– отметил председатель Запорожской ОВА.

И добавил, что с командой имеет целью вернуть в школы каждого ребенка Запорожской области. И сделать это так, чтобы было безопасно.

Он также рассказал, что сегодня, 30 мая, в Запорожье прозвучал в школах последний звонок. Он прозвенел в укрытиях, подземных школах, онлайн. Ведь, подчеркнул чиновник, даже за 30 километров от линии фронта дети имеют право на праздник.

Ранее мы информировали, что в Запорожье заработало еще одно учебное заведение под землей.