"Учебный год для области – рекордный": сколько учеников вернули на очное обучение на Запорожье
- В Запорожской области 30 тысяч детей вернулись к офлайн-обучению в 2024-2025 учебном году.
- Этот учебный год стал рекордным для региона.
Учебный год 2024 – 2025 для Запорожской области стал рекордным. 30 тысяч детей вернулись к офлайн-образованию.
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Сколько учеников в Запорожской области учатся очно
Федоров также назвал еще несколько фактов, которые сделали этот учебный год в области рекордным:
- впервые в Украине построили 8 подземных школ;
- до начала нового учебного года будет еще 5 – 7, а до конца – 17.
Это – инвестиция в безопасность, в образование, в то, что Запорожье – живет,
– акцентировал чиновник.
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Сколько выпускников школ есть в Запорожье
Ф️едоров также отметил, что в этом году в области – 19 тысяч выпускников.
Из них более 12 тысяч – девятиклассники, более 7 тысяч – выпускники 11 классов. Каждый из них прошел свой путь под звуки тревог, но не потерял главного – желание учиться, мечтать и идти дальше,
– отметил председатель Запорожской ОВА.
И добавил, что с командой имеет целью вернуть в школы каждого ребенка Запорожской области. И сделать это так, чтобы было безопасно.
Он также рассказал, что сегодня, 30 мая, в Запорожье прозвучал в школах последний звонок. Он прозвенел в укрытиях, подземных школах, онлайн. Ведь, подчеркнул чиновник, даже за 30 километров от линии фронта дети имеют право на праздник.
Ранее мы информировали, что в Запорожье заработало еще одно учебное заведение под землей.