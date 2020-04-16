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Ученики передали карандаш однокласснику во время онлайн-урока: видео розыгрыша

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Ученики передали карандаш однокласснику во время онлайн-урока / Скриншот из видео

В сети появилось видео, на котором ученик передает своему однокласснику карандаш через других школьников. Все происходит во время онлайн-урока. Розыгрыш устроили для учительницы.

Видеоролик пранка опубликовали в TikTok.

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На видео заметно, что школьники занимаются онлайн. Они участвуют в уроке, сидя в своих комнатах.

Вдруг один из учеников просит своего одноклассника дать ему карандаш. Несмотря на то, что виртуально карандаш передать нельзя, школьники все таки доставляют его однокласснику. По дороге карандаш прошел почти по всему онлайн-классу.

Так школьники хотели впечатлить свою учительницу.

Ученики передали карандаш однокласснику во время онлайн-урока: видео

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Школа Учеба Дети и несовершеннолетние Курьезные новости
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