Учні передали олівець однокласнику під час онлайн-уроку: відео розіграшу
У мережі з’явилося відео, на якому учень передає своєму однокласнику олівець через інших школярів. Все відбувається під час онлайн-уроку. Розіграш влаштували для вчительки.
Відеоролик пранку опублікували на TikTok.
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На відео помітно, що школярі займаються онлайн. Вони беруть участь в уроці, сидячи у власних кімнатах.
Раптом один з учнів просить свого однокласника дати йому олівець. Попри те, що віртуально олівець передати не можна, школярі таки доставляють його однокласнику. По дорозі олівець пройшов майже всім онлайн-класом.
Так школярі хотіли вразити свою учительку.
Учні передали олівець однокласнику під час онлайн-уроку: відео
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