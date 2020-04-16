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Учні передали олівець однокласнику під час онлайн-уроку: відео розіграшу

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Учні передали олівець однокласнику під час онлайн-уроку / Скриншот з відео

У мережі з’явилося відео, на якому учень передає своєму однокласнику олівець через інших школярів. Все відбувається під час онлайн-уроку. Розіграш влаштували для вчительки.

Відеоролик пранку опублікували на TikTok.

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На відео помітно, що школярі займаються онлайн. Вони беруть участь в уроці, сидячи у власних кімнатах. 

Раптом один з учнів просить свого однокласника дати йому олівець. Попри те, що віртуально олівець передати не можна, школярі таки доставляють його однокласнику. По дорозі олівець пройшов майже всім онлайн-класом.

Так школярі хотіли вразити свою учительку.

Учні передали олівець однокласнику під час онлайн-уроку: відео

 

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Школа Освіта Діти і неповнолітні Курйозні новини
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