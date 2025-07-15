Соответствующий приказ подписал глава ведомства Оксен Лисовой. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН.

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Когда будет конкурс "Учитель года – 2026"?

Регистрация участников для участия в конкурсе продлится с 22 сентября по 13 октября 2025 года.

Конкурс будет проходить в рамках двух этапов:

первый тур будет с ноября 2025 года до февраля 2026 года;

второй тур – в апреле – мае 2026 года.

В следующем году учителя будут соревноваться в четырех номинациях:

"Английский язык";

"Гражданское образование";

"Математика";

"Начальное образование".

Соревнования будут проходить с соблюдением мер безопасности, предусмотренных действующим законодательством в условиях военного положения.

До 2 марта 2026 года областные и Киевская городская государственные (военные) администрации должны прислать представление на участников второго тура на электронный адрес: vch.ytel_roku@ukr.net.

До 1 сентября 2025 года центральный оргкомитет должен утвердить и обнародовать условия и порядок проведения конкурса.