Відповідний наказ підписав очільник відомства Оксен Лісовий. Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН.
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Коли буде конкурс "Учитель року – 2026"?
Реєстрація учасників для участі у конкурі триватиме з 22 вересня до 13 жовтня 2025 року.
Конкурс відбуватиметься у межах двох етапів:
перший тур буде з листопада 2025 року до лютого 2026 року;
другий тур – у квітні – травні 2026 року.
Наступного року вчителі змагатимуться у чотирьох номінаціях:
"Англійська мова";
"Громадянська освіта";
"Математика";
"Початкова освіта".
Змагання відбуватимуться з дотриманням заходів безпеки, передбачених чинним законодавством в умовах воєнного стану.
До 2 березня 2026 року обласні та Київська міська державні (військові) адміністрації мають надіслати подання на учасників другого туру на електронну адресу: vch.ytel_roku@ukr.net.
До 1 вересня 2025 року центральний оргкомітет має затвердити та оприлюднити умови й порядок проведення конкурсу.
Ми також інформували, що МОН затвердило нові програми для сертифікації педагогів.