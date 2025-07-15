Відповідний наказ підписав очільник відомства Оксен Лісовий. Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН.

Дивіться також Кабмін розподілив освітню субвенцію до кінця 2025 року

Коли буде конкурс "Учитель року – 2026"?

Реєстрація учасників для участі у конкурі триватиме з 22 вересня до 13 жовтня 2025 року.

Конкурс відбуватиметься у межах двох етапів:

перший тур буде з листопада 2025 року до лютого 2026 року;

другий тур – у квітні – травні 2026 року.

Наступного року вчителі змагатимуться у чотирьох номінаціях:

"Англійська мова";

"Громадянська освіта";

"Математика";

"Початкова освіта".

Змагання відбуватимуться з дотриманням заходів безпеки, передбачених чинним законодавством в умовах воєнного стану.

До 2 березня 2026 року обласні та Київська міська державні (військові) адміністрації мають надіслати подання на учасників другого туру на електронну адресу: vch.ytel_roku@ukr.net.

До 1 вересня 2025 року центральний оргкомітет має затвердити та оприлюднити умови й порядок проведення конкурсу.