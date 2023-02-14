В каких номинациях будут определять "Учителя года" в Украине в течение следующих лет

Министерство образования и науки Украины определилось с номинациями, в рамках которых будут определять "Учителя года". Соответствующий приказ уже был обнародован.

В документе указаны номинации, где будут проводить Всеукраинский конкурс "Учитель года" в ближайшие пять лет.

Читайте Учитель года - 2023: в каких номинациях будут определять лучших педагогов Украины

В каких номинациях будут определять "Учителя года"

Номинации конкурса "Учитель года" на следующие годы определили следующие:

2024 год

География;

Изобразительное искусство;

Украинский язык и литература;

физика.

2025 год

Зарубежная литература;

История;

Трудовое обучение;

Химия.

2026 год

Иностранный язык (английский);

Гражданское образование;

математика;

Начальное образование.

2027 год

Биология;

Защита Украины;

Информатика;

Украинский язык и литература.

2028 год

Музыкальное искусство;

Здоровье, безопасность, благополучие;

Основы правоведения;

Физическая культура.

К теме Герои образовательного и военного фронта: как педагоги защищают Украину в войне против России