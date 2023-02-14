В каких номинациях будут определять "Учителя года" в Украине в течение следующих лет
14 февраля 2023, 18:05Читати новину українською
Источник:МОН
Министерство образования и науки Украины определилось с номинациями, в рамках которых будут определять "Учителя года". Соответствующий приказ уже был обнародован.
В документе указаны номинации, где будут проводить Всеукраинский конкурс "Учитель года" в ближайшие пять лет.
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В каких номинациях будут определять "Учителя года"
Номинации конкурса "Учитель года" на следующие годы определили следующие:
2024 год
- География;
- Изобразительное искусство;
- Украинский язык и литература;
- физика.
2025 год
- Зарубежная литература;
- История;
- Трудовое обучение;
- Химия.
2026 год
- Иностранный язык (английский);
- Гражданское образование;
- математика;
- Начальное образование.
2027 год
- Биология;
- Защита Украины;
- Информатика;
- Украинский язык и литература.
2028 год
- Музыкальное искусство;
- Здоровье, безопасность, благополучие;
- Основы правоведения;
- Физическая культура.
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В каких номинациях будут определять лучших учителей 2023
Конкурс "Учитель года" в 2023 году состоится в следующих номинациях:
- защита Украины;
- основы здоровья;
- начальное образование;
- физическая культура
Конкурс проведут в два этапа:
- январь – февраль 2023;
- апрель – май 2023 года.
Условия и порядок проведения конкурса центральный организационный комитет согласует отдельно.