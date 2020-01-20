Учителя русскоязычных школ пройдут курсы для преподавания на украинском языке

Педагоги, работающие в русскоязычных школах смогут пройти курсы повышения квалификации, чтобы быть преподавать на украинском. Министерство планирует организовать также летнюю школу.

О подготовке рассказала министр образования Украины Анна Новосад в интервью "Интерфакс-Украина".

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Мы сейчас готовимся к тому, чтобы с сентября школы, которые преподавали на русском, с пятого класса перешли на изучение предметов на украинском языке. При этом родной язык и литературу преподавать будут на русском,

– объяснила министр образования.

Для успешного перехода на украинский язык Министерство образования планирует переквалифицировать учителей русскоязычных заведений среднего образования.

Нам сейчас на самом деле важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка,

– рассказала чиновница.

Почему русскоязычные школы переходят на украинский?

Это требование нового закона "О среднем образовании". Согласно нормам русскоязычные школы должны организовать преподавание на государственном языке на уровне не меньше 80% от учебного процесса. Русский будет оставаться основным только для младших классов русскоязычных школ.

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Сколько в Украине всего учителей?

В целом в украинских школах работают более 406 тысяч педагогов.