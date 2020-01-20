Вчителі російськомовних шкіл пройдуть курси для викладання українською

Педагоги, які працюють в російськомовних школах зможуть пройти курси підвищення кваліфікації, щоб могти викладати українською. Міністерство планує організувати також літню школу.

Про підготовку розповіла міністерка освіти України Ганна Новосад в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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Ми нині готуємося до того, щоб із вересня школи, які вчилися російською, з п'ятого класу перейшли на вивчення предметів українською мовою. При цьому рідну мову та літературу викладатимуть російською,

– пояснила міністерка освіти.

Для успішного переходу на українську мову міністерство освіти планує перекваліфіковувати вчителів російськомовних закладів середньої освіти.

Нам нині насправді важливіше підготувати вчителів, щоб вони були готові викладати державною мовою і підтягнули свою термінологію. Для них ми робитимемо окремі курси підвищення кваліфікації, літню школу для того, щоб вони поліпшили свої знання мови,

– розповіла посадовиця.

Чому російськомовні школи переходять на українську?Це вимога нового закону "Про повну загальну середню освіту". Згідно з нормами російськомовні школи повинні організувати викладання державною мовою на рівні не менше 80% від навчального процесу. Російська лишатиметься основною лише для молодших класів російськомовних шкіл.

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Скільки в Україні всього вчителів?Всього в українських школах працюють понад 406 тисяч педагогів.