Учителя травят детей в школах не из-за злости – омбудсмен

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал о причинах буллинга со стороны учителей в школах. Одной из основных причин является эмоциональное выгорание.

О своем видении причин буллинга рассказал Сергей Горбачев в интервью портала ZN.ua.

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По его словам, в случаях буллинга со стороны учителя часто стоит проблема профессионального выгорания. Решать ее лучше в разговорах с психологом.

Вопрос еще и в том, что учитель должен понимать, что ему нужна помощь. Если человек не осознает проблемы, если он сам не настроен ее решить, очень трудно что-то сделать. Дать отпуск? Но у учителей и так отпуск два месяца,

– рассказал Сергей Горбачев.

Также Горбачев рассказал, что получает различные жалобы от педагогов. В частности, несправедливое оценивание учительского труда, ограничение академической автономии учителя и несправедливое распределение часов от администрации школы.

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Сколько в Украине в целом учителей?Всего в Украине работают более 406 тысяч педагогов.