Вчителі цькують дітей у школах не через злість – омбудсмен

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів про причини булінгу з боку вчителів у школах. Однією з основних причин є емоційне вигорання.

Про своє бачення причин булінгу розповів Сергій Горбачов в інтерв'ю порталу ZN.ua.

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За його словами, за випадками булінгу з боку вчителя часто стоїть проблема професійного вигорання. Вирішувати її найкраще у розмовах з психологом.

Питання ще й у тому, що вчитель повинен розуміти, що йому потрібна допомога. Якщо людина не усвідомлює проблеми, якщо вона сама не налаштована її вирішити, дуже важко щось зробити. Дати відпустку? Але у вчителів і так відпустка два місяці,

– розповів Сергій Горбачов.

Також Горбачов розповів, що отримує різні скарги від педагогів. Зокрема, несправедливе оцінювання вчительської праці, обмеження академічної автономії вчителя та несправедливий розподіл годин від адміністрації школи.

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Скільки в Україні загалом вчителів?Загалом в Україні працюють понад 406 тисяч педагогів.