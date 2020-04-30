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Учительница онлайн-уроков надела на голову кастрюлю, рассказывая о майдане – видео

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Учительница рассказывала детям о Революции Достоинства
Учительница рассказывала детям о Революции Достоинства / Vanilla Bear Films

На уроке истории для 5 класса учительница "Всеукраинской школы онлайн" надела на голову кастрюлю, рассказывая детям о событиях Революции Достоинства.

Эпизод попал на видео, которое можно просмотреть на официальном ютуб-канале министерства образования и науки Украины.

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Учительница рассказывала ученикам о том, что кастрюли стали одним из символов Евромайдана.

Кто бы мог подумать, что обычная кухонная утварь станет символом сопротивления и неповиновения. Вряд ли такая защита могла защитить от резинового шара или дубинки. Но народ показал твердость духа и непоколебимость в своем решении идти до конца,
– сказала учительница.

Смотреть видео эпизода, на котором учительница надела на голову кастрюлю (36:50):

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Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Учителя Украинская школа онлайн Учеба Школа
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