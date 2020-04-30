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Вчителька онлайн-уроків одягнула на голову каструлю, розповідаючи про Майдан – відео

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Вчителька розповідала дітям про Революцію Гідності
Вчителька розповідала дітям про Революцію Гідності / Vanilla Bear Films

На уроці історії для 5 класу вчителька "Всеукраїнської школи онлайн" вдягла на голову каструлю, розповідаючи дітям про події Революції Гідності.

Епізод потрапив на відео, яке можна переглянути на офіційному ютуб-каналі міністерства освіти та науки України.

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Вчителька розповідала учням про те, що каструлі стали одним із символів Євромайдану.

Хто б міг подумати, що звичайне кухонне начиння стане символом опору і непокори. Навряд чи такий захист міг захистити від гумової кулі або кийка. Але народ показав твердість духу і непохитність у своєму рішенні йти до кінця,
– сказала вчителька.

Дивитися відео епізоду, на якому вчителька вдягла на голову каструлю (36:50):

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Що таке "Всеукраїнська школа онлайн"?Освітній проєкт, "Всеукраїнська школа онлайн" ініційований президентом України. Це відеоуроки, які щодня виходитимуть на українських телеканалах. Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Вчителі Українська школа онлайн Школа Освіта
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