Украинцев не сломать: в Киеве учительница проводила онлайн-урок прямо на улице

В Киеве учительница из-за аварийных отключений света проводила урок прямо на улице. Ее заметили в одном из районов столицы.

После отключения света учительница не сдалась, а решила искать интернет. Нашла его возле одного из супермаркетов и продолжила урок, сообщают в соцсетях.

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В Киеве педагог проводила урок на улице

Да, учительница поставила ноутбук прямо на столбик возле супермаркета и разговаривала с учениками. Она, в частности, озвучила детям домашнее задание и пообещала отправить материалы, когда появится интернет.

В сети поражены несгибаемостью наших педагогов. Эту учительницу они уже назвали "педагогом по призванию".

Трогательное видео опубликовали в одном с телеграмм-каналов.

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