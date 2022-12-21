Украинцев не сломать: в Киеве учительница проводила онлайн-урок прямо на улице
В Киеве учительница из-за аварийных отключений света проводила урок прямо на улице. Ее заметили в одном из районов столицы.
После отключения света учительница не сдалась, а решила искать интернет. Нашла его возле одного из супермаркетов и продолжила урок, сообщают в соцсетях.
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В Киеве педагог проводила урок на улице
Да, учительница поставила ноутбук прямо на столбик возле супермаркета и разговаривала с учениками. Она, в частности, озвучила детям домашнее задание и пообещала отправить материалы, когда появится интернет.
В сети поражены несгибаемостью наших педагогов. Эту учительницу они уже назвали "педагогом по призванию".
Трогательное видео опубликовали в одном с телеграмм-каналов.
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Как в Киеве работают школы после атаки дронов-камикадзе
Россияне ночью на 19 декабря совершили массированную атаку дронами по Киеву.
Спикер КМВА Михаил Шаманов рассказал: отправлять ли детей в школы и детские сады будут решать родители и директора этих учебных заведений. Однако призвал детей спускаться в укрытие, когда есть воздушная тревога.
Какая ситуация с электроснабжением в Киеве
- Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сказал, что на плановые графики тоже пока не стоит рассчитывать. Сейчас мощность в столице на 50% меньше необходимой, из которой нужно питать критическую инфраструктуру.
- В Киевской области без света 80 процентов региона. Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах.
- Утром 20 декабря в Киеве были значительные перебои в работе метрополитена, а наземные станции не работали. Также были существенные задержки электричек.