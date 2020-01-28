Украинцев приглашают в европейскую школу – обучение бесплатное

Украинские школьники могут получить международный диплом о среднем образовании в Европейской школе Восточного партнерства.

Евросоюз уже третий год подряд финансирует программу Европейской школы Восточного партнерства, которую осуществляет "Новая школа" в столице Грузии – Тбилиси. В этом заведении бесплатно учатся школьники в возрасте 16-17 лет из шести стран – Украины, Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии и Молдовы.

Подробности проекта: в среднюю школу – по международному диплому

Программа обучения уникальна – она сочетает стандарты Международного бакалавриата и специализированное обучение на принципах Европейской школьной системы. После двухлетнего курса обучения выпускники "новой школы" получат признанный на международном уровне диплом бакалавров по европоведению.



Ученики "новой школы" возле своих государственных флагов

Ныне Европейская школа Восточного партнерства объявила о начале набора в "Новую школу" на 2020-2021 учебный год. Заявки будут приниматься до 14 марта 2020 года на сайте Eapeuropeanschool. Этапы отбора в школу: письменные тесты и интервью с кандидатами. Победители отбора определятся во второй половине мая 2020 года.

Подробнее про Европейскую школу Восточного партнерства читайте в статье "Украинские школьники могут получить международный диплом".