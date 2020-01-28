Українців запрошують до Європейської школи – навчання безкоштовне

Українські школярі можуть отримати міжнародний диплом про середню освіту в Європейській школі Східного партнерства.

Євросоюз уже третій рік поспіль фінансує програму Європейської школи Східного партнерства, яку здійснює "Нова школа" у столиці Грузії – Тбілісі. В цьому закладі безкоштовно навчаються школярi віком 16-17 років з шести країн – України, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії і Молдова.

Подробиці проєкту: До середньої школи – за міжнародним дипломом

Програма навчання унікальна – вона поєднує стандарти Міжнародного бакалаврату та спеціалізоване навчання на принципах Європейської шкільної системи. Після дворічного курсу навчання випускники "Нової школи" отримають визнаний на міжнародному рівні диплом бакалаврів з європознавства.



Учні "Нової школи" біля своїх державних прапорів

Нині Європейська школа Східного партнерства оголосила про початок набору в "Нову школу" на 2020-2021 навчальний рік. Заявки прийматимуться до 14 березня 2020 року на сайті Eapeuropeanschool. Етапи відбору до школи: письмові тести та інтерв’ю з кандидатами. Переможці відбору визначаться в другій половині травня 2020 року.

Детальніше про Європейську школу Східного партнерства читайте у статті "Українські школярі можуть отримати міжнародний диплом".