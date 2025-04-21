Существуют ли программы по поддержке украинского языка и языковые курсы для украинцев за рубежом

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь с началом полномасштабного вторжения России в Украину инициировал расширение сети украиноведческих субботних и воскресных школ в местах компактного проживания украинцев за границей. Параллельно развивали другие формы поддержки.

В частности, говорится о формировании украинских книжных полочек в библиотеках, организацию онлайн-курсов по изучению украинского языка, а также налаживание активного сотрудничества с МИД, МОН и новосозданным Минюстом. Об этом Креминь рассказал в интервью Укринформу, отмечает 24 Канал.

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Также Уполномоченный выразил отдельную благодарность Всемирному Конгрессу Украинцев и Мировому координационному воспитательно-образовательному совету. Благодаря им удалось существенно увеличить количество таких образовательных центров.

Сейчас сеть субботних и воскресных школ украинского направления насчитывает более 200 учреждений. И они функционируют не только в Европе, США и Канаде, но и в Латинской Америке, Африке, других странах мира,

– рассказал языковой омбудсмен.

По его словам, это чрезвычайно важная работа, которая:

противодействует ассимиляции;

обеспечивает непрерывность образования;

формирует национально-гражданское сознание.

Кремень при этом отметил, что эти инициативы являются неотъемлемой частью Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и ключевым направлением в стратегии укрепления украинской государственности, национальной памяти и культурного наследия в условиях глобальных вызовов.