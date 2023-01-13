Струцли, прецли и ушки: колоритные украинские слова о рождественских праздниках, которые вы могли не знать

13 января украинцы отмечают праздник Мелании, который в народе называют Маланкой. А завтра, 14 января, будут праздновать Старый Новый год.

В настоящее время вы можете лучше узнать украинские национальные традиции и обряды. А также изучить интересные украинские слова. И 24 Канал вам в этом поможет.

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Какие колоритные слова о рождественских праздниках вы могли не знать

В то время, когда второй и третий праздники – Старый Новый год и Крещение – уже на пороге, расскажем вам о колоритных украинских словах, которые можно услышать в период рождественских праздников – с 7 января до 14 февраля – и что они означают.

Сначала напомним вам, без каких коротких блюд не подходит садиться за праздничный стол на праздники.

кутья – обрядовая каша из ячменных или пшеничных зерен, употребляемая со сладкой подливой в канун Рождества или Крещения. К слову, вечером перед Крещением готовят и подают голодную кутью – без сладостей;

– обрядовая каша из ячменных или пшеничных зерен, употребляемая со сладкой подливой в канун Рождества или Крещения. К слову, вечером перед Крещением готовят и подают голодную кутью – без сладостей; струцли – ритуальный хлеб, который пекут на Рождество или Крещение;

– ритуальный хлеб, который пекут на Рождество или Крещение; узвар – традиционный рождественский компот из сухофруктов.

– традиционный рождественский компот из сухофруктов. ушки – изделия из теста, как равиоли или пельмени, но с постной грибной начинкой.

– изделия из теста, как равиоли или пельмени, но с постной грибной начинкой. прецли – плетеные булочки;

плетеные булочки; пляцки – на Галичине называют кондитерское изделие, сочетающее в себе лепешки, кремы и начинки. Пляцки похожи на торты, но более просты в исполнении.



Галицкие пляцки / loveukraine.com.ua

Также Святой и Щедрый вечер ни в одной украинской семье не должны обходиться без дидухов и вертепов со звездами и поздравлениями.

дидух – один из основных символов Рождества – сноп из ржи или пшеницы, который кладут в доме под иконами;

– один из основных символов Рождества – сноп из ржи или пшеницы, который кладут в доме под иконами; вертеп – странствующий театр, который из дома в дом прославляет новорожденного Иисуса Христа в Вифлееме;

– странствующий театр, который из дома в дом прославляет новорожденного Иисуса Христа в Вифлееме; звизда – традиционный атрибут колядования.

поздравление (укр. віншування) – поздравления на рождественские праздники – стихотворные поздравления, которые являются частью рождественского вертепа.

Не путайте украинскую "звизду" с русской "звездой"!

А после Рождества в Украине наступало время веселья, импровизированных представлений и масок. Так, 13 января украинцы отмечают праздник Маланки.

Маланка или переберия;

На Старый Новый год на Буковине можно увидеть целые процессии персонажей в устрашающих костюмах. Они идут по улице, развлекают прохожих и делают всевозможные проделки. Весь этот карнавал называется "переберия" или Маланка – новогодний обряд с традиционным переодеванием у животных и фольклорных персонажей.

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Поэтому тех, кто боится разных демонов, вампиров и оборотней, хотим успокоить: это вы еще наших вертепов и буковинской Маланки не видели).



Маланка в Вашковцах в Буковине / patriot.zt.ua

Это далеко не все колоритные слова, без которых украинцы не представляют период рождественских праздников. Чтобы лучше запомнить все эти "пышки, ушки, кутью, прецли и другие", можете учить их и вместе с Тарасом Чубаем и песней "Николай бородатый".