Украинские школьники получили 12,5 тысяч евро на переработку пластика

В херсонской школе №32 учащиеся совместно с учителем получили грант 12,5 тысяч евро на переработку пластиковых отходов. Ежемесячно дети сдают 30 килограммов пластика.

Об экологической инициативе школьников рассказали в newday.kherson.ua.

Вас заинтересует: Пластик инфицирует нас, – Daily Mail

Организованно собирать пластик дети начали еще два года назад. Раньше отходы вывозило частное предприятие, но со временем забирать бутылки перестали.

Это натолкнуло школьников на собственную экологическую программу. Благотворительный фонд предоставил школе механический пресс, который перерабатывает бутылки в брикеты. Именно в виде брикетов пластик попадает на предприятия, где его перерабатывают.

Позже, экоактивисты получили грант в размере 12,5 тысяч евро. На эти деньги в школы закупили оборудование, которое позволит изготавливать собственные безделушки из собранного пластика.

Читайте также: Как в Европе: переработка мусора в Украине набирает обороты

Сколько в Украине всего школ? Всего в Украине функционирует около 17 тысяч средних школ.