Українські школярі отримали 12,5 тисяч євро на переробку пластику

У херсонській школі № 32 учні спільно з вчителькою отримали грант 12,5 тисяч євро на переробку пластикових відходів. Щомісяця діти здають 30 кілограмів пластику.

Про екологічну ініціативу школярів розповіли у newday.kherson.ua.

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Організовано збирати пластик діти почали ще два роки тому. Раніше відходи вивозило приватне підприємство, але з часом забирати пляшки перестали.

Це наштовхнуло школярів на власну екологічну програму. Доброчинний фонд надав школі механічний прес, який переробляє пляшки на брикети. Саме у вигляді брикетів пластик потрапляє на підприємства, де його перероблюють.

Пізніше, екоактивісти отримали грант у розмірі 12,5 тисяч євро. На ці гроші до школи закупили обладнання, яке дозволить виготовляти власні дрібнички із зібраного пластику.

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Скільки в Україні всього шкіл?Загалом в Україні функціонує близько 17 тисяч середніх шкіл.