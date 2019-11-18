Украинские студенты едут в Польшу не учиться, – Новосад

Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, для чего большинство украинских студентов едут за границу. Вопрос не только в качестве украинского образования.

Глава министерства образования Украины заявила, что ведомство опирается на статистические данные, когда выстраивает политику развития, об этом Анна Новосад рассказала в студии "Свобода Слова" Савика Шустера.

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По словам министра, "один из аналитических центров провел опрос среди украинских студентов, которые учатся в странах Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия, Чехия). Оказалось, что для большинства украинцев обучение за рубежом – один из вариантов уехать из Украины.

Эти 50+ тысяч украинцев, которые там (в Польше) учатся, они, к сожалению, не едут учиться в престижные университеты. Наши украинские студенты в основном выбирают недорогие частные университеты и получают там плохого качества образование. Цель одна – попытаться остаться в Польше и трудоустроиться там,

– рассказала Анна Новосад.

Чиновница также отметила, что ехать учиться за границу стоит, однако только в престижные вузы.

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Сколько украинцев в целом учится за границей?В целом около 70 тысяч украинских студентов получают образование за рубежом.

Анна Новосад в студии "Свобода Слова" Савика Шустера – смотреть видео: