Українські студенти їдуть в Польщу не вчитися, – Новосад

Міністерка освіти України Ганна Новосад розповіла для чого більшість українських студентів їдуть за кордон. Питання не лише в якості української освіти.

Очільниця міністерства освіти України заявила, що відомство опирається на статистичні дані, коли вибудовує політику розвитку, про це Ганна Новосад розповіла у студії "Свобода Слова Савіка Шустера".

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За словами міністерки, "один з аналітичних центрів" провів опитування серед українських студентів, які вчаться в країнах Вишеградської четвірки (Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія). Виявилось, що для більшості українців, навчання за кордоном – один з варіантів виїхати з України.

Ці 50+ тисяч українців, які там (в Польщі) навчаються, вони, на жаль, не їдуть вчитися в престижні університети. Наші українські студенти в основному обирають недорогі приватні університети та отримують там погану якість освіти. Мета одна – спробувати залишитися в Польщі та працевлаштуватись там,

– розповіла Ганна Новосад.

Посадовиця також зазначила, що їхати вчитися за кордон варто, проте лише до престижних вишів.

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Скільки українців загалом вчиться за кордоном?Загалом близько 70 тисяч українських студентів здобувають освіту за кордоном.

Ганна Новосад в студії Свобода Слова Савіка Шустера – дивитись відео: