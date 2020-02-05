Украинские студенты смогут заплатить университету, чтобы переслушать курс

Недавно в Украине приняли закон о высшем образовании. Среди прочего, он предусматривает официальную оплату за прослушанный дополнительно курс или пересданный экзамен.

О нововведении рассказал заместитель министра образования Егор Стадный в интервью Радио НВ.

Похожее: Студенты смогут получать зарплату в рамках учебного процесса

Новый закон предусматривает переход к европейской системе кредитов – ECTS, которыми измеряется вес учебных дисциплин,

– объяснил Егор Стадный.

По его словам, студент сможет легко переслушать курс по любому предмету еще раз, но уже с младшим курсом. Университет измеряет "вес" этой дисциплины и конвертирует ее в сумму, которую желающий должен заплатить в кассу университета.

Также, в конце курса студент обязан сдать экзамен по прослушанному вновь предмету. Замминистра пояснил, что вырученные деньги пойдут на зарплаты преподавателям, которые эти курсы преподают.

Такие нововведения призваны дисциплинировать студентов и преподавателей.

Вас заинтересует: Владимир Зеленский подписал закон о высшем образовании

Сколько в Украине всего студентов и преподавателей?

Свыше 118 тысяч преподавателей и 1,5 миллиона студентов привлечены к высшему образованию в Украине