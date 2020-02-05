Українські студенти зможуть заплатити університету, щоб переслухати курс
Нещодавно в Україні прийняли закон про вищу освіту. Серед іншого, він передбачатиме офіційну оплату за переслуханий додатково курс чи перескладений іспит.
Про нововведення розповів заступник міністра освіти Єгор Стадний в інтерв’ю Радіо НВ.
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Новий закон передбачає перехід до європейської системи кредитів – ECTS, якими вимірюється вага навчальних дисциплін,
– пояснив Єгор Стадний.
За його словами, студент зможе легко переслухати курс з будь-якого предмету ще раз, але вже з молодшим курсом. Університет вимірює "вагу" цієї дисципліни та конвертує її у суму, яку охочий має заплатити в касу університету.
Також, в кінці курсу студент зобов'язаний скласти іспит з переслуханого предмету. Заступник міністра пояснив, що виручені гроші підуть на зарплати викладачам, які ці курси викладають.
Такі нововведення покликані дисциплінувати студентів та викладачів.
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