Українські студенти зможуть заплатити університету, щоб переслухати курс

Нещодавно в Україні прийняли закон про вищу освіту. Серед іншого, він передбачатиме офіційну оплату за переслуханий додатково курс чи перескладений іспит.

Про нововведення розповів заступник міністра освіти Єгор Стадний в інтерв’ю Радіо НВ.

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Новий закон передбачає перехід до європейської системи кредитів – ECTS, якими вимірюється вага навчальних дисциплін,

– пояснив Єгор Стадний.

За його словами, студент зможе легко переслухати курс з будь-якого предмету ще раз, але вже з молодшим курсом. Університет вимірює "вагу" цієї дисципліни та конвертує її у суму, яку охочий має заплатити в касу університету.

Також, в кінці курсу студент зобов'язаний скласти іспит з переслуханого предмету. Заступник міністра пояснив, що виручені гроші підуть на зарплати викладачам, які ці курси викладають.

Такі нововведення покликані дисциплінувати студентів та викладачів.

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Скільки в Україні всього студентів та викладачів?Понад 118 тисяч викладачів та 1,5 мільйони студентів залучені до вищої освіти в Україні