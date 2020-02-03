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Украинские учебные заведения могут бесплатно получить книги на английском

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Получить книги на английском может любое украинское учебное заведение / César Viteri

Благотворительная американская организация People of Ukraine запустила проект "Образовательные американские учебники". Уже собрано 30 тысяч книг в школах и университетах США.

Книги передадут в Украину, сообщает сайт People of Ukraine.

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Среди собранного различные романы, повести и рассказы. Однако большинство книг, которые приедут в Украину – учебники по математике, чтению, развитию письма, естествознанию, физике, географии, истории и тому подобное.

Чтобы учебное заведение могло получить учебники на английском, нужно прислать заявку. Для этого представитель школы (колледжа, университета) должен написать письмо.

Что нужно написать в письме?

  • представиться (фамилия, имя и род деятельности);
  • информация об учебном заведении (название учреждения, почтовый адрес, количество студентов, изучающих английский, а также имя и номер телефона контактного лица);
  • описать методику изучения английского в учреждении (произвольная форма, объем – до 100 слов);
  • дать ответ на вопрос "для чего вашем учебному заведению американские учебники" (до 100 слов в произвольной форме).

Детали проекта по ссылке.

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Сколько в США всего школ?Всего на территории Соединенных Штатов Америки работает более 132 тысяч школ.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Новости США Высшее образование Образование за рубежом Школа Учеба Образование в Украине
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