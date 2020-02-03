Українські навчальні заклади можуть безкоштовно отримати книги англійською

Благодійна американська організація People of Ukraine запустила проєкт "Освітні американські підручники". Вже зібрано 30 тисяч книг в школах та університетах США.

Книги передадуть в Україну, повідомляє сайт People of Ukraine.

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Серед зібраного різноманітні романи, повісті та оповідання. Проте більшість книг, які приїдуть в Україну – підручники з математики, читання, розвитку письма, природознавства, фізики, географії, історії, тощо.

Щоб навчальний заклад міг отримати підручники англійською, потрібно надіслати заявку. Для цього представник школи (коледжу, університету) повинен написати листа.

Що потрібно написати в листі?

представитись (прізвище, ім'я та рід діяльності);

інформація про навчальний заклад (назва закладу, поштова адреса, кількість студентів, які вивчають англійську, а також ім'я та номер телефону контактної особи);

описати методику вивчення англійської в закладі (довільна форма, обсяг – до 100 слів);

дати відповідь на запитання "для чого вашому навчальному закладу американські підручники" (до 100 слів у довільній формі).

Деталі проєкту за посиланням.

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Скільки у США всього шкіл?Загалом на території Сполучених Штатів Америки працюють понад 132 тисячі шкіл.