"Конфликты и буллинг": Рада может запретить общение на русском языке в школе

Верховная Рада может запретить общение на русском языке на территории школы во время образовательного процесса. Так, ученики, учителя, работники учебных заведений будут обязаны говорить на украинском на перемене, школьном дворе, стадионе и всей территории школы.

Соответствующий законопроект в Раде регистрирует нардеп и секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций ВРУ Наталья Пипа. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.

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В школах могут запретить общение на русском языке

Нардеп объяснила: есть несколько причин, почему нужны такие изменения:

давление на украиноязычных детей, конфликты из-за языка и буллинг;

дети, которые плохо знают украинский уже в первом классе – имеют трудности с обучением в школе, отстают в чтении, хуже усваивают материал. Позже имеют худшие результаты на контрольных, ВНО / НМТ и имеют худшие возможности для поступления и работы в будущем.

Есть проблема, что в некоторых семьях родители с детьми говорят на русском. Таких родителей я призываю общаться с детьми на украинском, переходить и собственным примером, ведь это облегчит в будущем обучение в школе, сдачи экзаменов и повысит шансы на успех ребенка при сдаче НМТ,

– отметила Пипа.

И добавила: поэтому важно увеличивать количество сред, в которых ребенок будет общаться на украинском.

Очень важно, чтобы использование украинского языка не заканчивалось 45 минутами урока. Мы должны избавиться от этого условного правила в головах у педагогов, учеников и родителей "прозвучал звонок – можно на любом языке" (и мы понимаем, что этот любой – почему-то русский). Должно быть сформировано новое правило: "общественные и публичные места – на государственном языке",

– акцентировала народная избранница.

Представленный законопроект вводит в Закон "Об образовании" понятие "украиноязычной среды" и обязывает учредителей, руководителей, работников учебных заведений создавать и поддерживать украиноязычную среду.

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Сколько учеников и учителей общаются на украинском в школах

Нардеп также сообщила, что часто слышит такие фразы:

"У дочери в классе только двое детей общаются на украинском – наш ребенок и девочка у которой папа служит".

"Мы дома украиноязычные, ребенок пошел в садик – начал общаться на русском".

"Проходил мимо детской площадки в садике – между собой все дети говорят на русском".

Она напомнила, что нардепы обязали все школы с 2021 предоставлять образовательные услуги на украинском языке, но выходя с урока дети, а иногда и учителя переходят на русский.

По результатам мониторинга 2023 – 2024 Государственной службы качества образования Украины и Уполномоченного по защите государственного языка, во время уроков и перерывов общаются между собой исключительно на украинском языке только 41% учащихся,

– уточнила Пипа.

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Что означает такое решение для учителей

Нардеп объяснила: для учителей это означает – не переходить на русский на переменах, в столовой, в частном общении на территории школы – ведь вы все еще на рабочем месте. Также учителя и директора могут проводить просветительские мероприятия, призывать учеников общаться на украинском и делать замечания, когда слышат русский у детей.

Что это означает для родителей

Родители учеников обяжут быть привлеченными к созданию и поддержанию в школе украиноязычной среды.

Кабмин и центральные органы исполнительной власти будут обязаны разработать эффективную систему измерения речевых компетенций детей.