Университет в Переяславе изменит название

Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды планирует сменить название. Новое название будет иметь международный образец.

Решение изменить название приняли 11 февраля на заседании ученого совета переяславского университета, пишет Переяслав.City.

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Теперь вуз будет называться "Университет имени Григория Сковороды в Переяславе". Ожидается, что процесс изменения названия продлится примерно месяц, ведь его еще будут утверждать в Министерстве образования.

Решение изменить название было следствием переименования города Переяслав-Хмельницкий в Переяслав.

По мнению ректора университета, новое название хоть и непривычно, но удобно.

Название для нас звучит немного необычно, потому что оно сделано по европейским стандартам: сначала указывается название университета, а тогда место его размещения. Это удобнее, в частности, для международного сотрудничества, на английский переводится понятнее. Мы давно должны были прийти к такому решению,

– рассказал преподаватель и ученый Виталий Коцур.

Также ректор пояснил, что смена названия никак не повлияет на студентов университета и все документы останутся действительными.

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Что известно о Переяслав-Хмельницком государственном педагогическом университете