Університет в Переяславі змінить назву

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди планує змінити назву. Нова назва матиме міжнародний зразок.

Рішення змінити назву прийняли 11 лютого на засіданні вченої ради переяславського університету, пише Переяслав.City.

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Тепер виш називатиметься "Університет імені Григорія Сковороди у Переяславі". Очікується, що процес зміни назви триватиме приблизно місяць, адже її ще затверджуватимуть у міністерстві освіти.

Рішення змінити назву було наслідком перейменування міста Переяслав-Хмельницький на Переяслав.

На думку ректора університету, нова назва хоч і незвична, проте зручніша.

Назва для нас звучить трохи незвично, бо вона зроблена за європейськими стандартами: спочатку вказується назва університету, а тоді місце його розміщення. Це зручніше, зокрема, для міжнародної співпраці, англійською перекладається зрозуміліше. Ми давно мали прийти до такого рішення,

– розповів викладач та науковець Віталій Коцур.

Також ректор пояснив, що зміна назви ніяк не вплине на студентів університету і всі документи залишаться дійсними.

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