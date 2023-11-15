В этом учебном заведении обучается более 1,2 тысяч учеников в две смены. В укрытии одновременно могут находиться 590 человек.

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Под Киевом обустроили противорадиационное укрытие в лицее

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко заявил: в этом укрытии есть все для удобного пребывания учащихся и учителей. Вентиляционная система позволяет находиться в хранилище не менее 48 часов. Помещения отапливают с помощью котельной, радиаторы оборудованы клапанами для регулировки температуры воздуха.

Имеются централизованное водоснабжение, запасы бутилированной воды. Предусмотрено бесперебойное электроснабжение. При исчезновении напряжения смонтированный мощный генератор автоматически запускается. В укрытии есть помещение для хранения продуктов, а также комната для оказания медицинской помощи с необходимыми медикаментами. Один из четырех входов в хранилище приспособлен для маломобильных групп населения,

– уточнил чиновник.

В учебное время сюда могут спускаться ученики и учителя, а в другое – жители общины.

Укрытие имеет двойное предназначение

Капитальный ремонт укрытия обошелся в 16 миллионов гривен. 11 миллионов – это средства государственной субвенции, еще 5 миллионов – деньги общины.

Кравченко также заявил, что в то время, когда нет воздушной тревоги, в таких новых укрытиях можно проводить кружки или спортивные секции.

Чиновник добавил, что в течение 2022 – 2023 годов в учебных заведениях Киевщины отремонтировали более 900 укрытий. В общей сложности их на территории области – более 1,2 тысячи.