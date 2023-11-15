У цьому навчальному закладі навчається понад 1,2 тисячі учнів у дві зміни. В укритті одночасно можуть перебувати 590 осіб.

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Під Києвом облаштували протирадіаційне укриття у ліцеї

Очільник Київської ОДА Руслан Кравченко заявив: у цьому укритті є все для зручного перебування учнів і вчителів. Вентиляційна система дає змогу перебувати у сховищі щонайменше 48 годин поспіль. Приміщення опалюють за допомогою котельні, радіатори обладнані клапанами для регулювання температури повітря.

Є централізоване водопостачання, запаси бутильованої води. Передбачено безперебійне електропостачання. При зникненні напруги змонтований потужний генератор автоматично запускається. В укритті є приміщення для зберігання продуктів, також кімната для надання медичної допомоги з необхідними медикаментами. Один із чотирьох входів у сховище пристосований для маломобільних груп населення,

– уточнив чиновник.

У навчальний час сюди можуть спускатися учні та вчителі, а в інший – мешканці громади.

Укриття має подвійне призначення

Капітальний ремонт укриття коштував 16 мільйонів гривень. 11 мільйонів – це кошти державної субвенції, ще 5 мільйонів – гроші громади.

Кравченко також заявив, що у час, коли немає повітряної тривоги, у таких нових укриттях можна проводити гуртки чи спортивні секції.

Чиновник додав, що протягом 2022 – 2023 років у закладах освіти Київщини відремонтували понад 900 укриттів. Загалом їх на території області – понад 1,2 тисячі.