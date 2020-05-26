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В униерситетах позволят провести сессию, но будут действовать ограничения

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С 1 июня в вузах частично возобновят учебный процесс
С 1 июня в вузах частично возобновят учебный процесс / nubip.edu.ua

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Любомира Мандзий заявила, что с 1 июня в высших учебных заведениях, скорее всего, разрешат сдавать сессионные экзамены. В то же время в учреждениях профобразования возобновят обучение.

Проведение сессии в высших учебных заведениях

С 1 июня это возможно, но будет зависеть от каждой отдельной административной территории. Про это Любомира Мандзий рассказала в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Все зависит от каждой области, ведь перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссией,
– подчеркнула глава Минобразования.

Следовательно, по ее словам, если показатели в областях будут давать возможность ослабить карантин, это будет означать и возможность завершения обучения. В частности, проведение сессии.

Впрочем Любомира Мандзий заметила, что большинство высших учебных заведений уже готовы к проведению сессии в дистанционном режиме.

Как быть с учреждениями профессионального образования

Как правило, учреждения профессионального образования не могут проводить обучение дистанционно. Поэтому Министерство образования и науки решило позволить им возобновить учебу с 1 июня.

Начать работу смогут учреждения профобразования только тех регионов, где местная власть примет решение об ослаблении карантина. Кроме того, директор должен согласовать механизм работы с местным управлением образования,
– отмечается в сообщении МОН.

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После возобновления работы в учреждениях профобразования будут действовать ряд ограничений. Так, одновременно в кабинете смогут находиться не более 10 учеников. Также перед и после каждого занятия нужно проветривать кабинеты по 15 минут.

Также будет действовать еще ряд правил:

  • уборка дважды в день;
  • дезинфекция;
  • информирование о необходимости регулярного мытья рук с мылом и использование защитной маски;
  • запрет пребывания в заведении посторонних лиц;
  • соблюдение дистанции – рассадка по одному ученику за партой;
  • ежедневный температурный скрининг работников и учащихся;
  • инструктаж о симптомах болезни и действия в случае заражения.

Что о возможности восстановления обучения говорят в Минздраве

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подчеркнул, что перед каждым смягчением карантина Министерство здравоохранения выносит возможные послабления на общественные обсуждения. То же будет и в случае с возобновлением учебы.

Призываю всех, кто имеет образовательные учреждения, где будут начаты учебные процессы, в среду зайти на сайт Минздрава и ознакомиться с проектом противоэпидемических норм,
– призвал Ляшко.

Он предложил предоставить свои предложения относительно таких норм. В правительстве их, мол, обязательно рассмотрят.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус в Украине Новости учебы Карантин в Украине 2020 Профессиональное образование Высшее образование Учеба
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