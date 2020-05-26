В університетах дозволять провести сесію, але діятимуть обмеження

Виконуюча обов'язки міністра освіти та науки України Любомира Мандзій заявила, що з 1 червня у вищих навчальних закладах, найімовірніше, дозволять здавати сесійні іспити. Водночас у закладах профосвіти відновлять навчання.

Проведення сесії у вищих навчальних закладах

З 1 червня це можливо, але залежатиме від кожної окремої адміністративної території. Про Любомира Мандзій розповіла в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Усе залежить від кожної області, адже перед тим, як відбувається послаблення карантинних заходів, має бути ухвалено рішення обласною комісією,

– підкреслила очільниця Міносвіти.

Відтак, за її словами, якщо показники в областях даватимуть змогу послабити карантин, це означатиме і можливість завершення навчання. Зокрема, проведення сесії.

Втім Любомира Мандзій зауважила, що більшість вищих навчальних закладів уже готові до проведення сесії у дистанційному режимі.

Як бути з закладами професійної освіти

Як правило, заклади професійної освіти не можуть проводити навчання дистанційно. Тож Міністерство освіти і науки вирішило дозволити їм відновити навчання з 1 червня.

Розпочати роботу зможуть заклади профосвіти тільки тих регіонів, де місцева влада ухвалить рішення про послаблення карантину. Крім того, директор має погодити механізм роботи з місцевим управлінням освіти,

– зазначається у повідомленні МОН.

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Після відновлення роботи у закладах профосвіти діятимуть низка обмежень. Так, одночасно у кабінеті зможуть перебувати не більше як 10 учнів. Також перед і після кожного заняття потрібно провітрювати кабінети по 15 хвилин.

Також діятиме ще низка правил:

прибирання двічі на день;

дезінфекція;

інформування про необхідність регулярного миття рук із милом і використання захисної маски;

заборона перебування у закладі сторонніх осіб;

дотримання дистанції – розсадка по одному учню за партою;

щоденний температурний скринінг працівників та учнів;

інструктаж про симптоми хвороби та дії у випадку зараження.

Що про можливість відновлення навчання кажуть у МОЗ

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підкреслив, що перед кожним пом'якшенням карантину Міністерство охорони здоров'я виносить можливі послаблення на громадські обговорення. Те ж буде і у випадку з відновленням навчання.

Закликаю усіх, хто має освітні заклади, де будуть розпочаті навчальні процеси, у середу завітати на сайт МОЗ і ознайомитися з проєктом протиепідемічних норм,

– закликав Ляшко.

Він запропонував надати свої пропозиції щодо таких норм. В уряді їх, мовляв, обов'язково розглянуть.