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Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео занятий за 27 апреля

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Онлайн уроки 7 класс 27 апреля 2020 – видео всех уроков
Онлайн-уроки для 7 класса

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса за 27 апреля. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

Всего в день будет транслироваться по 6-7 занятий.

Больше Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов

Расписание уроков

Понедельник

  • Английский язык;
  • История Украины;
  • Гимнастика;
  • Математика;
  • География;
  • Гимнастика.

Вторник

  • Украинский язык;
  • Математика;
  • Гимнастика;
  • Биология;
  • Физика;
  • Гимнастика.

Среда

  • Английский язык;
  • Математика;
  • Гимнастика;
  • Химия;
  • География;
  • Гимнастика.

Четверг

  • Украинский язык;
  • Всемирная история;
  • Гимнастика;
  • Физика;
  • Биология;
  • Гимнастика.

Пятница

  • Украинский язык;
  • Математика;
  • Гимнастика;
  • Английский язык;
  • Химия;
  • Гимнастика.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: история Украины

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: математика

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: география

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?
Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Украинская школа онлайн Школа Министерство образования и науки Украины Учеба
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