Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео занятий за 27 апреля

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса за 27 апреля. Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра.

Всего в день будет транслироваться по 6-7 занятий.

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Расписание уроков

Понедельник

Английский язык;

История Украины;

Гимнастика;

Математика;

География;

Гимнастика.

Вторник

Украинский язык;

Математика;

Гимнастика;

Биология;

Физика;

Гимнастика.

Среда

Английский язык;

Математика;

Гимнастика;

Химия;

География;

Гимнастика.

Четверг

Украинский язык;

Всемирная история;

Гимнастика;

Физика;

Биология;

Гимнастика.

Пятница

Украинский язык;

Математика;

Гимнастика;

Английский язык;

Химия;

Гимнастика.

Где смотреть

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: английский язык

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: история Украины

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: зарядка

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: математика

Смотрите онлайн-уроки для 7 класса: география

Остальные уроки будут доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.

Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 7 класса: смотреть видео

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?

Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.